Uriela so Kolumbijci poznali zlasti po pogostem pojavljanju v medijih in objavljanju posnetkov na družbenih omrežjih, po trditvah tamkajšnjih oblasti pa je bil odgovoren za številne ugrabitve in smrti aktivistov za človekove pravice ter članov varnostnih sil kot tudi rekrutiranja mladoletnikov v vrste URL.

»Terorist Andres Felipe Vanegas Londono, ki je uporabljal vzdevek Uriel, je bil ubit,« je v nedeljo novico narodu sporočil predsednik Kolumbije Ivan Duque. »Kriminalec je bil ubit v natančno načrtovani akciji, v kateri sta sodelovali vojska in policija,« je še dejal in dodal, da je Uriel družbena omrežja uporabljal predvsem z namenom zagovarjanja kriminalnih dejanj. V isti sapi je vse člane uporniške skupine še pozval k predaji.

Gverilsko skupino URL so sicer leta 1964 ustanovili radikalizirani duhovniki in velja za najskrajnejšo uporniško skupino v Kolumbiji. Pred leti je skupina, ki šteje okoli 2000 članov, že začela pogovore z vlado o predaji, a so ta propadla po napadu z avtomobilsko bombo v prestolnici Bogoti.