ZDA-Slovenija: (Pre)tvegana podpora

Lahko politik ali politična stranka v svojem imenu podpre politika ali politično stranko v drugi državi v predvolilnem boju? Lahko, za to ni formalnih omejitev, so bolj diplomatski in politični zadržki. Primerov je dovolj, eden nam znanih je kar nemška kanclerka Angela Merkel. Oglasila se je denimo oktobra 2011, dober mesec pred tukajšnjimi parlamentarnimi volitvami, in slovenskim volilcem nedvoumno sporočila: »Janeza Janšo še prav posebno podpiram. Želim si, da bi bil uspešen v volilni kampanji.« Nekaj let prej je na Hrvaškem podprla Iva Sanaderja, leto pozneje pred francoskimi predsedniškimi volitvami Nicolasa Sarkozyja.