Ko nasprotniku dovoliš 15 napadalnih skokov, je velika verjetnost, da tekme ne boš dobil. Tako je bilo tudi v primeru Cedevite Olimpije, ki je v 4. krogu lige ABA v Beogradu s Partizanom 35 minut bila povsem enakovreden boj, a so jih na koncu drugi ali celo tretji poskusi nasprotnika v istem napadu pokopali.

Uvod v današnji že drugi obračun dneva v beograjski športni dvorani Ranka Žeravice, kjer sta se ob dvanajsti uri pomerila že Mega in Crvena zvezda, je minil predvsem v znamenju številnih napak tako na eni kot drugi strani. Pri Partizanu je pri tem prednjačil Codi Miller-McIntyre, ki je morda pozabil, da ne igra več za Olimpijo ter da mora s svojimi potezami pomagati beograjskemu moštvu, pri Ljubljančanih pa so za to skrbeli kar kolektivno. Ekipa trenerja Jurice Golemca je imela znova obilo težav z napadalnim skokom nasprotnika, kar se jim ponavlja praktično že vso sezono. Jasno, Golemac je pri tem košarkarskem elementu računal na Mangoka Mathianga, ki je bil v lanski sezoni prvi skakalec turškega prvenstva, a je njegova huda poškodba porušila plane stratega zmajev. Olimpiji je ob tem tudi to pot na trenutke zmanjkovalo idej v napadu, hkrati pa še mišic za enakovreden boj pod obročema. Zanimivo je, da je v postavi drugič zapored manjkal Žiga Dimec, ki je bil resda do zdaj v slabi formi, a je Golemac njegovo odsotnost v Kopru obrazložil z besedami, da je šlo za rotacijo in da so priložnost ponudili mladim. Tokrat ni bilo tako.

Naštete pomanjkljivosti so Ljubljančani nadomestili z zgledno borbenostjo, ki so se ji lahko zahvalili tudi za minimalno vodstvo dveh točk ob polčasu. Izenačen obračun se je nadaljeval tudi v drugem polčasu, v katerem se je razigral Miller-McIntyre, Ljubljančani pa so imeli še naprej ogromne težave z napadalnim skokom Partizana. Na krilih razpoloženega Jake Blažiča (na koncu 24 točk) so v 34. minuti povedli za štiri, a je sledil delni izid 16:0 gostiteljev in tekma je bila odločena.

»Enakovredni nasprotnik Partizanu smo bili 35 minut, nato pa popustili. Velike težave nam je znova povzročal napadalni skok nasprotnika. Koše so zadevali iz drugih ali celo tretjih poskusov v istem napadu, kar je nedopustno. To je nekaj, kar moramo v najkrajšem času popraviti,« je povedal Jurica Golemac.

Krka favorit, Primorska ne Pred Primorsko in Krko sta obračuna, ki bi ju v boju za obstanek v ligi ABA morali dobiti. Vsaj v teoriji. V praksi pa je jasno, da tudi Zadar, ki se že vrsto sezon komaj rešuje pred izpadom, za Koprčane bržkone predstavlja previsoko oviro. Kako nebogljena je dejansko Primorska, smo se lahko na lastne oči prepričali v četrtek na obračunu proti Olimpiji. Trener Andrej Žakelj se sicer trudi na vse pretege, da bi iz igralcev iztisnil maksimum, a kaj, ko večina ne premore dovolj kakovosti za enakovreden boj na tej ravni in so se znašli v položaju, v katerem se v normalnih okoliščinah ne bi nikoli. »Pričakujemo motivirano in agresivno ekipo Zadra, ki je spoštovanja vredna ekipa. Oboji iščemo prvo zmago. Naredili bomo vse, da ta ostane v Kopru, a ne bo lahko,« pravi Andrej Žakelj. Glede na potek dosedanjega dela sezone bo proti Ciboni v vlogi favorita Krka, ki je do zdaj prikazala spodbudne predstave, a na treh tekmah iztržila zgolj eno zmago. Predvsem zadnji obračun z Igokeo se zdi, da bi ob večji zbranosti lahko dobili. »Cibona je v dvorani Leona Štuklja tradicionalno neugoden nasprotnik. Gre za mešanico mlajših in starejših, izkušenih igralcev. S kar nekaj od njih sem tudi delal. Z borbenostjo in dobro igro moramo nadomestiti izostanek našega prvega centra Milovanovića,« je jasen trener Krke Vladimir Anzulović. Liga ABA, drugi izidi 4. kroga: Budućnost – FMP 77:76 (12:16, 42:32, 65:58, Cobbs 24; Nenadić 20), Mega – Crvena zvezda 73:76 (18:24, 35:40, 53:55, Petrušev 22; Loyd 19), Split – Igokea 78:79 (11:16, 28:41, 53:59, Marčinković 17, Mesiček 9; Jovanović 14), danes ob 18. uri: Primorska – Zadar, ob 21. uri: Krka – Cibona, Borac – Mornar preloženo na še nedoločen termin.