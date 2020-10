Slovenski premier Janez Janša in eden od zunanjepolitičnih svetovalcev ameriškega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, Michael Carpenter (pred štiri leti je bil na blejskem strateškem forumu kot pomočnik namestnika obrambnega ministra), sta imela na twitterju krajšo in nič kaj diplomatsko polemiko, potem ko je Janša v petek podprl kandidaturo republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Carpenter, ki je bil že v času Bidnovega podpredsedovanja njegov svetovalec in direktor za Rusijo v svetu za nacionalno varnost, prej pa je delal v diplomaciji, se je na Janševo podporo Trumpu odzval s kritiko. »Lol, Trump je dobil podporo slovenskega premierja, ki je bil nekoč obtožen in obsojen zaradi korupcije. Toda ne skrbite, slovenski prijatelji, čez enajst dni bomo demagoški populizem poslali pakirat kovčke. Sramota,« je zapisal Carpenter, ki je trenutno izvršni direktor PennBiden centra na Univerzi v Pensilvaniji, sicer pa se ga omenja kot kandidata za višje funkcije v diplomaciji, če zmaga Biden.

Končalo se je z blokado

Janša je Carpenterju odgovoril v petih točkah. Zapisal je, da »bomo vsi zunaj ZDA seveda spoštovali odločitev ameriških volilcev«, in nadaljeval, da je bil trikrat v zaporu, da pa so sodišča vse primere razveljavila. »Kljub temu brezobzirno lažete. Zdaj razumem, zakaj vas Donald Trump označuje za močvirje. Tudi če je to vpliv vaših 'slovenskih prijateljev’, vas to ne opravičuje. Upam, da si ameriška administracija nikoli več ne bo delala sramote s takšnim 'kariernim' diplomatom.« Dodal je še fotografijo članov mislišča Atlantic Council, katerega zunanji sodelavec je Carpenter, s predstavniki ukrajinskega energetskega podjetja Burisma, ki je zaposlilo Bidnovega sina Hunterja. Trump trdi, da je šlo za korupcijo.

Dopisovanje se je končalo s Carpenterjevo objavo, da »me je Janša zmerjal, nato pa zablokiral« na twitterju. »Kakor koli, ne potrebujem predavanj o 'neliberalni demokraciji'.«

Janša je v petek ob izrečeni podpori Trumpu zapisal, da bi bil Biden, kljub spoštovanju do nekaterih njegovih preteklih političnih dosežkov, »eden najšibkejših predsednikov v zgodovini. V času, ko svobodni svet obupno potrebuje močne Združene države kot še nikoli prej.«