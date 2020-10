»Z vložkom se bomo še hitreje širili na zahodnoevropskih trgih, prodrli v ZDA ter nadaljevali razvoj tehnoloških rešitev, ki omogočajo hitrejše in kakovostnejše prevajanje besedil,« pove Marko Hozjan, direktor in z Matijem Kovačem soustanovitelj podjetja, v katerem dela 16 zaposlenih. V naslednjih mesecih se bo ekipi pridružilo najmanj pet novih članov, iščejo programerje in strokovnjake za digitalni marketing. »Trenutno obstaja praznina med klasičnimi prevajalskimi agencijami, ki so neučinkovite, in prevajalnikom Google. TAIA je odlično postavljena in pripravljena, da zapolni to praznino,« je ob objavi investicije povedal Stevica Kuharski, partner pri skladu Fil Rouge Capital, ki je platformi TAIA namenil 1,2 milijona evrov.

Kako TAIA pomaga podjetjem TAIA deluje kot digitalni švicarski nož za podjetja, ki potrebujejo prevajalske storitve. Platforma avtomatizira prevajanje besedil med 98 jeziki, pri tem pa jo poganjajo algoritmi globokega učenja. To pomeni, da sistem z vsakim prevodom napreduje v razumevanju pravil jezika in konteksta. Do vseh prevajalskih projektov uporabniki dostopajo prek enotnega vmesnika, ki deluje v oblaku. Tam lahko v nekaj sekundah pridobijo ceno za posamezen prevod, z enim klikom pa omogočijo, da strojni prevod pregleda in izpopolni tudi človeški prevajalec. »Uporabniki tako dobijo najboljše iz obeh svetov, proces prevajanja pohitrijo in pocenijo tudi do 50 odstotkov – ob enaki ali celo boljši kakovosti, kot bi jo dobili pri prevajalski agenciji,« pojasnjuje Hozjan. Uporabniki lahko na platformo TAIA naložijo dokument tudi v originalnem formatu (recimo pdf. ali doc.), sistem pa ga vrne v popolnoma enaki obliki. TAIA trenutno podpira kar 65 formatov, kar je daleč največ med vsemi tovrstnimi rešitvami.