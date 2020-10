Glede na to, da število okuženih tudi v Nemčiji vse bolj narašča, v soboto so pri več kot 83 milijonih prebivalcev zaznali okoli 15.000 novookuženih, kaže, da kongres stranke CDU, ki naj bi se začel 4. decembra v Stuttgartu, ne bo potekal, tako kot so v stranki načrtovali.

Ideje, kako bi ga prilagodili, da bo ustrezal kritičnim razmeram, segajo od pozivov k temu, da kongres prestavijo na kasnejši čas, do tega, da se ga izvede na več mestih z manj prisotnimi. Ob trenutni situaciji je jasno, da prireditev z več kot tisoč delegati, ki naj bi se sestali v prestolnici dežele Baden-Württemberg, ni najprimernejša.

Kongres velja za prelomnico v stranki, saj naj bi z izvolitvijo novega predsednika, dejansko določili tudi kandidata za kanclerja na naslednjih parlamentarnih volitvah, po katerih se Angela Merkel tudi kot predsednica vlade odpravlja v zasluženi pokoj. Zatem ko je Annegret Kramp-Karrenbauer, ki stranko vodi po umiku Merklove s čela CDU decembra 2018, v začetku tega leta povedala, da stranke ne bo vodila stranke v naslednje parlamentarne volitve , se za nasledstvo kanclerke potegujejo trije kandidati, ki imajo tudi realne možnosti, da se zavihtijo na čelo stranke.

Kongres lahko tudi spomladi

Armin Laschet, ministrski predsednik dežele Severno Porenje - Vestfalija, se zavzema za to, da bi odločanje o novem predsedniku stranke odločali šele spomladi, ko naj bi se epidemija nekoliko umirila. Za nedeljsko izdajo časopisa Die Welt je dejal, da strankarski kongres v tem trenutku ni nujno potreben in da morajo stranke to, kar vlada zahteva od državljanov, namreč omejitev stikov, tudi same spoštovati.

Njegovo stališče ni presenetljivo, rezultati zadnjih javnomnenjskih raziskav, ki jih je v soboto objavila televizijska postaja RTL/ntv, namreč kažejo, da bi kar 45 odstotkov članov CDU glasovalo za njegovega konkurenta, nekdanjega šefa poslanskega kluba Friedricha Merza. Laschet bi dobil 24 odstotkov članskih glasov, 13 odstotkov pa bi glasovalo za Norberta Röttgena, predsednika parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Res je, da o predsedniku stranke ne odločajo neposredno njeni člani, temveč delegati, kljub temu ti ne morejo prezreti razpoloženja v bazi.

Friedrich Merz, pravnik, ki je bil v svoji politični karieri že poslanec evropskega parlamenta, vodja poslanskega kluba CDU, ko je bila ta v opoziciji, in nazadnje podpredsednik gospodarskega sveta v stranki, je seveda povsem drugačnega mnenja in je prepričan, da se mora kongres stranke, v kakršni koli obliki že, odviti v časovnem okviru, v katerem je bil predviden.

Kaj naj bi se zgodilo z načrtovanim kongresom, bo vodstvo stranke odločilo danes, pri čemer naj bi se večina nagibala k temu, da bi kongres izpeljali na več prizoriščih z manjšim številom prisotnih delegatov, ki bi jih virtualno povezali. Generalni tajnik stranke Paul Ziemiak naj bi tako vodilnim stranke predstavil koncept, ki so ga preverili in odobrili tako pravniki stranke kot tudi strokovnjaki notranjega ministrstva. Kongres naj bi potekal v osmih do desetih dvoranah v različnih krajih po Nemčiji, v katerih naj bi se zbralo od 100 do 200 delegatov. Njihove govore bi prenašali na vsa prizorišča, prav tako naj bi notarji vsepovsod nadzorovali preštevanje glasov. Kljub temu še ni izključeno, da bo kongres vendarle prestavljen, vodja poslanskega kluba stranke Ralf Brinkhaus je dejal, da dokler se število novih okužb giblje na tako visoki ravni, o kongresu ne morejo razmišljati.