V času praznovanja nemške enotnosti je doslej še neznani storilec (ali več) na Muzejskem otoku v Berlinu domnevno sredi belega dne v treh od petih muzejev poškodoval najmanj 70 razstavljenih umetnin. V Pergamonskem, Starem in Novem muzeju je z oljno tekočino naredil ogromno škode, z njo pacal po egipčanskih sarkofagih, kamnitih skulpturah in tudi po več stoletij starih slikah, tekočina pa je za seboj pustila odvratne trajne madeže. »Gre za enega najobsežnejših napadov na umetnost in umetnine v zgodovini povojne Nemčije,« so incident opisali v časniku Die Zeit.

Zakaj natančno je policija več kot dva tedna o dogodku molčala, ni jasno, so pa medijem dejali, da je bil vzrok »strateške narave«. Kriminalisti so stopili v stik z obiskovalci muzeja tistega dne in jih prosili za kakršno koli pomoč ali informacijo, pišejo v časniku Tagesspiegel. Prepričani so namreč, da vandali niso vdrli v muzeje sredi noči, temveč so artefakte onečastili kar med delovnim časom, torej sredi belega dne. Čeprav motiv za napade ni znan, je nekaj nemških medijev zadnje dni pisalo o njihovih morebitnih vzrokih, čeprav so, milo rečeno, izredno nenavadni. Lokalni aktivist in veganski kuharski mojster, skrajno desno usmerjeni Attila Hildmann, ki že dlje časa glasno nasprotuje vladnim odlokom za omejitev širjenja novega koronavirusa, je v zadnjih mesecih v javnosti širil čudno teorijo zarote, povezano z otokom. Prek aplikacije za deljenje sporočil telegram je širil idejo, da je med zaprtjem zaradi pandemije muzej z znamenitim Pergamonskim oltarjem iz 2. stoletja pr. n. št. postal osrednja točka »globalne satanistične in koronske kriminalne scene« in da tam ponoči v bližini »hudičevega trona« žrtvujejo odrasle in zlorabljajo otroke, pri čemer, tako razglaša Hildmann, sodeluje tudi kanclerka Angela Merkel. Policija zato verjame, da bi za oskrunitvijo umetnin lahko stali podporniki te z nobenimi dokazi podprte teorije zarote.