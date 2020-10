No, tokrat so se kolegi spletnega Dnevnika spraševali: Kje si, Milan? Zdaj bomo morali takšne N. N. počasi ukiniti. Grozljivo je, kako vedeževalsko smo naravnani. Milana smo iskali povsod. Ni ga bilo na vladnih tiskovnih konferencah, niti ni v Tarči pojasnjeval, kako se ne sme snemati politikov, ki ne nosijo mask, niti se ni javljal prek spletnih aplikacij v živo v kakšno izmed informativnih oddaj. Kot da bi poniknil. Po dveh dnevih utrujajočega iskanja pa smo ga vendarle našli. Utrujen, izmučen in dehidriran je izjavil, da si želi le malo miru. Aja, seveda je bil brez maske… Zdaj bo za nekaj časa verjetno spet izginil, mi pa obljubljamo, da ga ne bomo več iskali.