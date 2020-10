Hotelir Gregor Jamnik: Tujci se bodo Slovenije še dolgo časa na veliko izogibali

Gregor Jamnik, generalni direktor ljubljanskega hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, svari, da mestni hotelirji, ki jih je že prvi val epidemije covida-19 močno prizadel, prihodnjega poletja brez neposredne državne pomoči ne bodo dočakali. »V Sloveniji imamo trenutno slabšo epidemiološko sliko, kot jo je imel Bergamo spomladi. Kličejo me prijatelji hotelirji iz Avstrije, Italije in Madžarske, ki v svojih državah spremljajo dramatična poročila o razmerah pri nas. Ne vem, ali se zavedamo, da je Slovenija, kar zadeva covid-19, ta hip ena najhuje prizadetih držav na svetu. To je najslabša možna popotnica za turistični marketing. Te etikete se bomo težko znebili, zato se nas bodo tujci še dolgo časa na veliko izogibali,« je črnogled Gregor Jamnik.