Nemški kolegi so podrobneje analizirali, zakaj se danes novi avtomobili na njihovem trgu ne prodajajo več s takšno lahkoto, kot so se nekoč, pa čeprav se kupna moč povečuje oziroma naj bi se. Če se je na primer obutev v zadnjih 20 letih podražila za 15 odstotkov, so se novi avtomobili za skoraj 70 odstotkov, od leta 1995 celo 90. V tem obdobju pa se je povprečna plača povečala zgolj za 60 odstotkov. Seveda novega avtomobila z letnikom 1995 ni mogoče primerjati, saj je poln dodatkov, ki jih nekoč niso poznali ali pa so bili vgrajeni zgolj v dražja vozila – na primer klimatska naprava, ABS, zračne blazine ali tempomat – zato je rast cen na neki način upravičena. Toda dejstvo je, da mora danes Nemec za nov avto delati 17 mesecev, leta 1995 pa je delal tri mesece manj. Posledica? Vse manj ljudi je motiviranih za nakup novega in se raje odločajo za rabljeni avto.

Prodajalcem ni enostavno, saj je zadeve v letošnjem letu dodatno poslabšala koronakriza, se je pa povprečni popust v zadnjih desetih letih z 18 dvignil na 23 odstotkov. Pri čemer za določene modele dosega 35 in za nekatere električne avtomobile skupaj z državno subvencijo celo neverjetnih 50 odstotkov. Velika težava popusta pa je, da imajo negativni vpliv na preostalo vrednost avtomobila, ki lahko v nekaj letih strmoglavi. Lani je bila sicer vrednost povprečnega prodanega novega avta 33.580 evrov, toda znesek, ki ga je povprečni Nemec za nakup nameraval odšteti, je bil vsega 24.224 evrov. Brez popustov bi bile razmere alarmantne.

Razmerje med ceno in dobljenim je namreč za povprečnega kupca zelo pomembno, bolj cenijo zgolj visoko stopnjo zanesljivosti, varnosti in voznega udobja. Za dobre in ugodne modele na trgu pa veljajo predvsem škode in dacie, pri čemer je zanimivo, da ima romunska znamka, za katero so bili ob lansiranju prepričani, da si na zahodnoevropskih trgih ne more odrezati večjega dela tržne pogače, neobičajno cenovno strategijo. Usmerjeni so namreč k realnim cenam in minimalnim popustom, ki dosegajo zgolj nekaj odstotkov. Ta taktika se je v zadnjih letih izkazala kot uspešna, saj je znamki uspelo prepričati ljudi o svoji kakovosti. Še več, Slovenci smo jo vzeli za svojo in trenutno zaseda visoko šesto mesto, športni terenec duster pa je celo na četrtem mestu med najbolje prodajanimi modeli. Prav od oblikovanja ustrezne cenovne politike pa je odvisna siceršnja usoda novih avtomobilov, saj rabljeni postajajo vse bolj konkurenčni pri udobju, varnosti in voznih zmogljivostih.