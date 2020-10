S križem je križ. Kar štirje od petih zemljanov namreč vsaj enkrat v življenju potožijo, da jih zaboli v križu. Med njimi je tudi naš znanec, katerega težave pa so veliko bolj resne. Ko ga je zagrabilo nazadnje, je bil skorajda teden dni prikovan na posteljo. Med številnimi njegovimi zgodbami se spomnimo tudi tiste, kako zelo previden je zavoljo težav s križem v življenju, in beseda je nanesla tudi na avtomobile. Športnega si zaradi omenjenih težav ne bi kupil nikoli, čeprav ga mika, je razlagal. Pa ga nismo jemali resno. Vse dokler nismo pred časom vozili športnega avtomobila. Navdušenje nad zmogljivostmi in lego na cesti pa je bilo po vsaki vožnji, ko smo morali zapustiti delovno mesto (beri: za volanskim obročem se sedi noro nizko), vse manjše, dokler ni tudi nas pri izstopanju uščipnilo v križu. Na srečo brez hujših posledic.

Dogodka smo se spomnili z razlogom. Primerjali smo namreč dva avtomobila, ki sta sopomenka udobne vožnje in je verjetnost, da vas bo uščipnilo v križu, minimalna. Tako vstopanje kot izstopanje je enostavno in križa ne obremenjuje. Dame in gospodje, tudi to je odlika športnih terencev, med katere sodita ford kuga in mazda CX-5. Tako imenovani SUV so evropski prodajni hit ne glede na velikostni razred. Odgovor na vprašanje, zakaj je tako, pa je precej manj zapleten, kot bi si morebiti mislili. Pravzaprav je dovolj, da vas športni terenec omreži, že enourna testna vožnja. Po njej boste spoznali vse prednosti visokega položaja sedenja in posledično večje preglednosti – mlajši vozniki, saj vemo, kaj boste porekli, da to ni pomembno – mišičasta podoba pa daje tudi občutek večje varnosti. Ta pa ni lažen. Oba se namreč trkata po prsih, da sta na varnostnih trčenjih dobila maksimalnih pet zvezdic.

Privlačna sta že na prvi pogled, žal sta bila testna obarvana belo in dokaj dolgočasna. Pa čeprav je bela barva popolnosti, novih začetkov, učinkovitosti in brezmadežnosti. Priznati moramo, da sta nam bila všeč od prvega trenutka, saj združujeta za mnoge nemogoče: ob tem, da sta videti dobro, sta tudi pametna, kar dokazujeta z vsakodnevno uporabo, radarskim tempomatom na primer, ki sam pospešuje in po potrebi zavira. Da pa bi iz njega iztisnili maksimum in je uporaben ves čas vožnje, se pravi samodejno pospeši in ohranja varnostno razdaljo tudi, ko se avto enkrat zaustavi, potrebuje pomoč samodejnega menjalnika, saj mora pri ročnem pod hitrostjo 30 kilometrov na uro nadzor prevzeti voznik sam. Kuga ga je imela, CX-5 žal ne. Zato je na prvem mestu nasvet, da zanj doplačajte 2100 evrov. Izkušnja vožnje bo razred boljša. V tem, se pravi prenosu moči, sta se tudi najbolj razlikovala, saj je imel ford štirikolesni pogon, mazda zgolj prednjega. Ali štirikolesnega potrebujete? Povprečni uporabnik gotovo ne, je pa res, da je v slabših voznih razmerah pomoč štirikolesnega pogona v prid večje varnosti dobrodošla. Japonci ga cenijo na 2000 evrov. Čeprav so nedolgo tega trdili, da izumirajo, sta tudi testna motorja dokaz, da ni tako. Bila sta namreč dizelsko gnana. Kombinacija je naslednja: 2,2-litrski motor in 150 konjičkov (110 kW) pri mazdi ter 2-litrski in 190 (140 kW) pri fordu. Ali prevedeno, zaloge moči je pri obeh več kot dovolj, dinamična vožnja pa po želji zagotovljena. Seveda ima kuga malenkost višjo maksimalno hitrost in boljši pospešek (208:204 km/h, 8,7:9,9 s), a je tudi z gorivom potratnejša (7,5:7,1 l). CX-5 si je mogoče omisliti tudi z zmogljivejšim, 184-konjskim motorjem za doplačilo 500 evrov.

Na neki način sta oba posebneža, saj želita biti troje v enem: robustna kot terenci, udobna kot limuzine in praktična kot karavani. A vse troje jima ne uspeva. Robustnost na prvi pogled namreč potrjuje zgolj kuga, medtem ko je CX-5 športno-elegantna, zato pa oba pišeta udobje že po prvih prevoženih kilometrih, praktičnost pa… Treba si je vzeti čas. Na zadnji klopi, pri kugi tudi vzdolžno pomični, je prostora dovolj do te mere, da bi tam lahko sedela tudi visokorasla košarkarja, centimetri za kolena pa so res izdatno odmerjeni. Prtljažna luknja ni ogromna, je pa za potrebe družine dovolj prostorna. V osnovi lahko vanjo pri mazdi zložite 494 litrskih plastenk vode, pri kugi še osem več. Dobro, toliko vode ne boste potrebovali (marsikdo zna reči, zakaj namesto vode ni piva ali vina), a bo družinski oče vesel, ko se mu pred daljšo potjo ne bo treba prepirati z ženo, da vsa ta krama vendarle ni odveč. Najbolj pa je razveseljivo, da prtljažnim vratom pomaga elektrika (doplačilo 560 evrov pri fordu), kar bodo še posebno cenile z višino manj obdarjene voznice.

Ko izenačimo pogonski enoti (moč motorja, samodejni menjalnik, štirikolesni pogon), ugotovimo, da sta si ceni neverjetno podobni (CX-5 40.790 in kuga 40.370 evrov). Upali bi staviti, da bi večina kot profesor Baltazar iz istoimenske risanke v iskanju formule hodila gor in dol ter tehtala, kateri štirikolesnik je tisti pravi, da ga zapeljete v svojo garažo. Mogoče pa odloči malenkost, ki to sploh ni: serijska oprema revolution je pri mazdi bogatejša, saj je pri fordu z opremo ST-line X za nekatere bombončke, kot so pametni tempomat, projekcijski zaslon in ogrevan volanski obroč, treba dodatno seči v žep. Več pa v sklepu.