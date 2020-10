Ahilova peta ustavnega loka

Povsem razumem in podpiram mnoga prizadevanja za spremembo sedanjih razmer, v katerih mediji (po oceni trenutne oblasti seveda pristranski in lažnivi) natančno opisujejo vse vrste zlorab, ki se dogajajo na področjih, kamor lahko seže vlada, teh pa ne zmanjka. V tej podpori pa me občasno preveva dvom, koliko biti zadržan do potez ali izjav različnih združenj in njihovih predstavnikov, ki ponujajo rešitev.