Življenje v socialističnih soseskah: Soseska, polna marmorja in stekla

Ko so v drugi polovici 70. let prejšnjega stoletja zgradili stanovanjsko-poslovni kompleks Plava laguna, je postal imenitnež med ljubljanskimi soseskami. “To je bila strašna fama,” pripoveduje ena prvih stanovalk v Linhartovi ulici, ki tam, navdušena nad lokacijo in sosedsko skupnostjo, še vedno živi.