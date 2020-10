S tem vsemu svetu kažemo sliko, da Slovenijo vodijo politiki, ki so pregovorno na drugi strani zakona. Ali lahko takšno politiko imenujemo tudi mafijsko? Prepričana sem, da je tako. Zato ni čudno, da aktualna vlada ruši vse preiskovalne institucije in pravosodje, da bi s tem preprečila in onemogočila nadaljnje kazenske postopke, v katere so sami globoko vpleteni.

Zdaj jim prav pridejo tudi covid omejevalni ukrepi združevanja do največ šest ljudi. Policija se je do zdaj že izkazala s svojimi rigoroznimi postopki zoper državljane, tako da je v naslednjem obdobju težko pričakovati kakšne večje proteste. Vladajoči, ki so sicer preiskovanci in osumljenci kaznivih dejanj, lahko do nadaljnjega mirno kadrujejo svoje podanike ter še naprej rušijo vse javne institucije in medije. Vprašamo pa se, v kakšni državi se bomo zbudili po končani pandemiji? Bojim se, da bo to neka neprepoznavna Slovenija ali kar mala »madžarska orbanija«.

Petra Lužnik, Ljubljana