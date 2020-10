Zelo hitro bo tukaj 1. november, ko bomo pomislili na nakup sveč. V Sloveniji se še vedno držimo tradicije prižiganja sveč na grobovih naših bližnjih. Letno jih prižgemo od 15 do 20 milijonov, v povprečju osem na prebivalca, kar nas umešča na tretje mesto na svetu. Posledično iz njih nastane okoli 4500 ton odpadkov na leto oziroma, za boljšo predstavo, za 60 olimpijskih bazenov. Prav tako prebivalci podalpske deželice za nakup pogrebnih sveč zapravimo približno 30 milijonov evrov na leto.

Lani okrašeni kamni, letos les

Slovenci smo od nekdaj imeli tradicijo obiskovanja dragih pokojnikov za 1. november. Letos bo zaradi trenutnih razmer obiskovanja grobov precej manj kot po navadi oziroma bodo ljudje tovrstne aktivnosti prestavili. Na grobovih smo že od nekdaj radi prižigali sveče, pri čemer je šlo do sredine 70. let prejšnjega stoletja za navadne sveče iz voska, ki niso predstavljale tveganja za okolje. Potem so iz sosednje Italije na naš trg prišle najprej sveče v lončkih, tem so sledile sveče z vložki v ohišjih, električne sveče in sveče na svetilno olje. Kompleksnejše ko so postajale sveče in bolj ko je rasla poraba, bolj je rasla tudi potreba po smiselni okoljevarstveni regulaciji ter ozaveščanju porabnikov.

In prav na račun ozaveščanja uporabnikov so v zadnjih letih na trg prišle alternative gorečim svečam. Poleg kamnov, ki smo jih lahko tudi sami porisali, se zadnja leta na trgu pojavljajo tudi lesene nagrobne sveče. Ponudba je res zelo pestra, za vsako svečo pa navadno stoji tudi družinska zgodba. Tako je bilo tudi pri Niku Novaku, ki se je z izdelavo lesenih izdelkov začel ukvarjati pred tremi leti. Lesene sveče pa so začeli izdelovati lani, ko so v ponudbi imeli le eno obliko sveče. »Za idejo je zaslužen predvsem pokojni dedek, ki se je z izdelovanjem in predelovanjem lesa ukvarjal praktično vse življenje. V njegov spomin je tako nastala naša prva lesena sveča. Po objavi izdelka in ideje smo prejeli veliko povpraševanj, zato smo nadaljevali izdelavo ter dodali možnost graviranja po želji in različne modele,« je povedal Niko Novak. Sveče so izdelane iz vezane plošče topola, debele 3 do 4 milimetre, odvisno od modela. »Les dodatno zaščitimo z vodoodpornim lakom in sveče so tako odporne proti vsem vremenskim razmeram. Odvržemo pa jih lahko kar med biološke odpadke, saj gre za izključno lesen izdelek,« je povedal sogovornik. Na spletni strani mewoodyou.com so na voljo različne oblike, možen pa je tudi nakup pogrebnih sveč. Vertikalni model sveče, ki je visok 15 centimetrov, zapičimo v zemljo, 3 centimetre manjša horizontalna pogrebna sveča na podstavku pa je samostoječa. »Za te priporočamo, da na njih položimo kamen.«