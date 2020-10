Spletne prevare: ko vas “oskubi” Brad Pitt ali slovenski vplivnež

Američanka toži Brada Pitta, ker da jo je okradel, zavajal in ji celo obljubljal poroko, nato pa izginil kot kafra. Od zvezdnika, ki trdi, da ženske ne pozna in da je postala žrtev spletnega goljufa, zahteva sto tisoč dolarjev. Strokovnjaki tudi pri nas opozarjajo na lažne spletne profile znanih Slovencev, prek katerih se prevaranti skušajo dokopati do denarja nič hudega slutečih uporabnikov facebooka.