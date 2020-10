Zmagoslavje Reala iz Madrida proti Barceloni (3:1) znova spremlja polemična razprava. V glavni vlogi nastopa sodnik Juan Martinez Munuera, ki je kraljevemu klubu s kontroverzno enajstmetrovko pomagal do druge zaporedne zmage na španski klasiki. V Kataloniji so prepričani, da se jim je zgodila krivica, a bodo morali razloge za grenak poraz poiskati predvsem v lastnih vrstah.

Real Madrid ni le premagal Barcelone, ampak je tudi odgnal mini krizo po domačih porazih s Cadizom in Šahtarjem. Na stadionu Camp Nou se je dinamični obračun razplamtel že v uvodnih minutah, ko sta se zatresli obe mreži. Real je v vodstvo popeljal Federico Valverde, izenačil pa je Ansu Fati in s sedemnajstimi leti postal najmlajši igralec, ki je v tem tisočletju dosegel zadetek na el clasicu. Relativno enakovredno tekmo je po uri igre presekal sodnik Munuera in Realu po ogledu počasnega posnetka podaril enajstmetrovko, ko sta se v kazenskem prostoru Barcelone za dres vlekla Sergio Ramos in Clement Lenglet. Barcelona se je pritoževala nad nepravičnim kriterijem sojenja, saj v prvem polčasu ni bilo enajstmetrovke, ko se je Casemiro v kazenskem prostoru rahlo dotaknil žoge in zraven pokosil Lionela Messija. Odkar je Real zapustil Cristiano Ronaldo, je Argentinec že na šesti klasiki ostal brez doseženega gola in podaje.

Ko je Ramos že petindvajsetič zapored zadel z bele točke, je Real tekmo mirno pripeljal do konca in z golom Luke Modrića v zaključku obračuna postavil piko na i veliki zmagi. Na koncu je imel več od igre in si pripravil več priložnosti (streli proti golu 15:10, v okvir vrat 9:4). Trener Zinedine Zidane je tudi na šestem gostovanju v Barceloni ostal neporažen. Doslej je zbral po tri zmage in remije. »Odigrali smo popolno tekmo. V zadnjih dneh smo bili kritizirani, zdaj pa lahko uživamo v zmagoslavju. Kritike so bile nepoštene, kar smo dokazali z moštveno igro. Ekipa je pokazala, da ima močan značaj. Enajstmetrovka? Nikoli ne govorim o sodnikih in tudi tokrat ne bom. Zasluženo smo zmagali in lahko bi zabili še kakšen gol,« je komentiral Zinedine Zidane, ki je taktično nadigral Ronalda Koemana na klopi Barcelone.

Nizozemec se je prepozno odzval z menjavami, saj je bilo očitno, da njegovo moštvo izgublja svežino in samozavest po drugem golu Reala, ki je pokazal več odločnosti in želje po zmagi. Ronald Koeman se je po porazu razgovoril o sojenju na španskem prvenstvu: »Upam, da mi bodo v Španiji razložili, kako deluje videosodnik. Sistem VAR so sodniki na dosedanjih petih tekmah nove sezone uporabili zgolj proti Barceloni. Podpiram VAR, vendar mora delovati za vse ekipe enako. Proti Sevilli nismo dobili enajstmetrovke, Getafe pa se je dvakrat izognil rdečemu kartonu. Real je dobil enajstmetrovko, ko je prekršek najprej naredil Ramos. Sodnik je s pomočjo VAR sprejel napačno odločitev v ključnem trenutku tekme. Postalo je nekaj normalnega, da igralci Reala neprestano vršijo pritisk na sodnike, a s tem nimam težav.«