Čeprav bi morala 6. etapa biti kraljevska, a je bila trasa zaradi koronavirusa spremenjena, ni bila nič manj zanimiva in razburljiva. Četudi se kolesarji niso povzpeli na dva vzpona ekstra kategorije, ki sta bila v prvotnem planu za današnji dan in je bil zaključek etape zgolj z vzponom do smučarskega središča Formigal in ne na sloviti Tourmalet, se je vseeno izkazala kot zelo zanimiva in napeta, tudi v boju za skupni seštevek. Do spremembe je prišlo na samem vrhu, saj je Richard Carapaz novi vodilni kolesar na dirki, Primož Roglič pa je padel na četrto mesto.

V 146,4 kilometrih so kolesarji vseeno opravili s tremi kategoriziranimi vzponi, ki so si nekako sledili po težavnosti. Ravno na polovici etape je bil na sporedu vzpon tretje kategorije na Alto de Petralba, sledil je spust in nato ponovno vožnja navkreber do prelaza Puerto de Cotefablo, ki spada v težavnost druge kategorije, nato pa je bil na sporedu še zaključni 14,5 kilometrov dolg vzpon prve kategorije do smučišča Formigal.

Roglič za nekaj časa virtualno brez rdeče majice Etapa se je začela udarno. V slabem vremenu, kolesarje je ponovno pral dež, se je v beg podalo 23 kolesarjev, najboljši v skupnem seštevku med njimi pa je bil Gorka Izagirre (Astana), ki je pred današnjo etapo zasedal 19. mesto v skupnem seštevku, za vodilnim Primožem Rogličem pa je zaostajal tri minute in 37 sekund. Ker je glavnina na začetku etape kolesarila malce bolj rezervirano, se je prednost ubežnikov hitro večala. Na prvem vzponu dneva pa je ta že znašala štiri minute, kar je pomenilo, da se je Izagirre znašel v virtualni rdeči majici vodilnega kolesarja na Vuelti. 33-letnemu Basku je informacija o virtualnem vodstvu očitno vlila dodatnih moči in se je že na prvem spustu dneva za trenutek odlepil od ostalih ubežnikov, a so kasneje vseeno skupaj prišli tudi do vrha drugega vzpona dneva 40 kilometrov pred ciljem. V glavnini je bilo še vedno vse mirno in zaostanek se je zmanjšal zgolj na tri minute in pol. Izagirre se je na ponovnem spustu vseeno še enkrat odločil in na izjemno spolzki cesti še enkrat napadel sam. Privozil si je več kot pol minute prednosti pred ostalimi ubežniki, proti glavnini pa je vseeno izgubljal sekunde. Možnosti da bi ob koncu dneva oblekel rdečo majico ni bilo več, še vedno pa je lahko računal na etapno zmago. Dobrih 20 kilometrov pred ciljem se je v težavah znašel tudi Roglič, ki je zaradi tehničnih težav izgubil stik z glavnino in za nekaj trenutkov za njo zaostal. Vseeno se je ob pomoči Georga Bennetta brez težav vrnil v skupino z najboljšimi. Ob tem velja poudariti športno potezo ostalih ekip, ki ob težavah vodilnega tekmovalca niso napadle in so nadaljevale v ritmu, da se je rdeča majica lahko vrnila.

Gorka Izagirre popustil, zmaga pa njegovemu bratu Ionu Izagirre je samostojno začel zadnji vzpon dneva, a moči so mu občutno začele popuščati. Že ob začetku vzpona so se mu preostali ubežniki približali na zgolj 15 sekund zaostanka, glavnina pa je po dolgem času zaostanek zmanjšala na manj kot tri minute za vodilnim tekmovalcem na dirki. Sedem kilometrov do cilja je devet kolesarjev ujelo Baska. Zaostanek glavnine je znašal dve minute, vmes pa je bila še manjša skupina preostalih ubežnikov. V dežju in mrazu, zunaj je bilo 6 stopinj Celzija, se je v zadnjih pet kilometrov podala deseterica. V glavnini ni šlo na vso moč, favoriti so se gledali med sabo, zato so napade sprožali številni kolesarji, ki so v prvih etapah izgubili že nekaj časa in si so ga danes želeli povrniti. V ospredju se je od tekmecev odcepil Ion Izagirre, mlajši brat Gorke, ki je bil v ospredju večino etape.