Izbranci Dejana Grabića so imeli priložnost točkovno izenačiti se z vodilnima Mariborom in Muro. Kazalo jim je dobro, saj so povedli, zadnjih 15 minut pa igrali z igralcem več. A te številčne prednosti niso znali unovčiti, tako da sta si ekipi razdelili plen in poskrbeli, da se je še tretja tekma tega kroga končala z 1:1.

Ekipi sta si v prvem polčasu priigrali kar nekaj priložnosti, uspešnejši pa so bili domači, ki so povedli v 24. minuti. Žan Trontelj je podal s prostega strela v osrčje kazenskega prostora, tam pa je z glavo zadel Michele Šego.

Isti igralec je sicer zadel tudi dve minuti pred tem, a je bil v prepovedanem položaju. Domači so prvič zagrozili v drugi minuti, ko je Mustafa Nukić iz bližine poskusil z glavo, a žogo poslal čez gol, v 32. pa je žogo z 18 metrov poslal malo mimo vrat. Le malce premalo natančen je bil tudi Sandi Ogrinec v 43. minuti.

Gosti pa so bili nevarni v 16. minuti, ko je Nemanja Jakšić z dobrih 20 metrov oplazil prečko, isti igralec je v 45. minuti z leve strani zadel še zunanji del mreže vrat domačega moštva. Pri Aluminiju velja omeniti še poskus Davida Flakusa Bosilja v 17. minuti, ko je meril preveč po sredini vrat, in Marcela Čermaka, ki je z 18 metrov žogo poslal točno v Matijo Orbanića.

Na začetku drugega polčasa je slednji dvakrat posredoval po poskusih Jureta Matjašiča in Tilna Pečnika, Jakšić pa je z glavo oziroma ramenom žogo poslal malo mimo gola. Na drugi strani pa je v 54. minuti bil še bližje zadetku Ogrinec, ko je s prostega strela zadel vratnico.

V 64. minuti je pri Aluminiju spet poskusil Pečnik, tudi takrat pa je bil zbran Orbanić. V 71. minuti pa so gosti izenačili. Matjašič je podal z desne strani v kazenski prostor, kamor je povsem sam pritekel Roko Prša in zadel za 1:1. V 79. minuti so Kidričani ostali z igralcem manj, saj je bil zaradi odrivanja Nina Žuglja izključen Mihael Klepač, a Ljubljančanom ni uspelo unovčiti številčne prednosti.

Bravo bo v 9. krogu v četrtek igral v gosteh proti Olimpiji, Aluminij pa bo gostil Domžale.