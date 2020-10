Predsednik je spomnil, da je bilo tudi v politično prevratnem letu 1990, pred in po prvih demokratičnih volitvah, veliko političnih sporov in razhajanj. Toda v nekem odločilnem trenutku se je politika hotela in znala osredotočiti na osrednji cilj, osamosvojitev, ter glede tega hotela in znala doseči sporazum. "Sporazum strank je oznanil sodelovanje politike, ki mu je sledilo vsenarodno sodelovanje. Na koncu smo zmagali," je poudaril predsednik. Skoraj trideset let kasneje smo se, je dejal Pahor, zaradi višje sile znašli v položaju, ko smo tako rekoč spet življenjsko odvisni od političnega in vsenarodnega sodelovanja. "Vse politične in narodne sile" je pozval k osredotočanju na premagovanje sedanje zdravstvene krize in iskrenemu ter tvornemu sodelovanju vlade in opozicije. To ni več samo možnost, to je po njegovem mnenju zdaj življenjska nuja.

Predsednik je prepričan, da bo sodelovanje blagodejno vplivalo na splošno razpoloženje in bo še bolj prevladala solidarnost. Menil je, da je tudi v času te krize premalo zaupanja, v politiki in sicer, vendar pa ima občutek, da vsi zelo dobro razumemo, da na koncu koncev potrebujemo eden drugega in da lahko uspemo le skupaj. Parlamentarne stranke je tako predsednik pozval, da dosežejo nek dogovor o sodelovanju pri premagovanju sedanje krize, da vsi v politiki osredotočijo pozornost na to vprašanje in si prizadevajo za vseljudsko enotnost, razumevanje in solidarnost.