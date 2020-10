Predsednik vlade Janez Janša je danes (ponovno prek twitterja) sporočil, da bo vlada zaradi naraščanja števila obolelih od torka dalje zopet omejila gibanje na občine z izjemami kot spomladi. Omejitev bo najprej veljala sedem dni za celo državo, sproščanje pa bo potekalo postopoma, po regijah, ki bodo prve omejile epidemijo, je še napovedal.

Kot je v tvitu izpostavil predsednik vlade, število obolelih narašča, zato sprožajo dodatne ukrepe iz vladnega načrta za obvladovanje širjenja epidemije novega koronavirusa. Tako bo s torkom veljala omejitev gibanja na občine, dopuščene bodo enake izjeme kot spomladi, je napovedal.

Janša se je v tvitu navezal tudi na današnjo izjavo ministrstva za zdravje, da bo v prihodnjih dneh za bolnike s covidom-19 na voljo več kot 700 postelj. "Aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v zdravstvu potekajo neprekinjeno. Tudi v zdraviliščih in hotelih. Ne bo treba v šotore in na sejmišča," je zapisal Janša.

IJS: Okužen že vsak 40. prebivalec Za zdaj še ni mogoče vedeti, ali so oziroma bodo prvi strožji ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa med prebivalstvom, sprejeti 16. oktobra, prijeli, izpostavljajo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Vpliv teh ukrepov bi se lahko na številu dnevnih pozitivnih testov poznal po približno desetih dneh oziroma na ponedeljkovih rezultatih, ki bodo znani v torek, v bolnicah pa še nekaj dni kasneje, pojasnjujejo. V prvem valu epidemije se je po ocenah IJS okužil približno odstotek prebivalcev oziroma vsak stoti prebivalec. V drugem valu so se do zdaj okužili približno štirje odstotki prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno 2,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 40. prebivalec, in hitro raste. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno pet odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 20. prebivalec.

Čakanje na odvzem brisa se podaljšuje Ob tem izpostavljajo, da se čakanje na odvzem brisa vse bolj podaljšuje, vsi brisi pa niso vedno pregledani že isti dan. Zaradi navedenega po opozorilih IJS »dnevno število pozitivnih testov do stabilizacije razmer ne bo več dober pokazatelj razvoja epidemije, posledično bo v tem prehodnem obdobju ocenjeno reprodukcijsko število podcenjeno, podvojitveni časi pa precenjeni«. Na IJS sicer zagotavljajo, da bodo takšne anomalije pri svojih izračunih ustrezno obravnavali. »Virus je prvi obrambni zid ukrepov z 9. oktobra prebil, kot da ga ne bi bilo. Zdaj je prodrl že do naslednjega obrambnega zida, ki smo ga postavili z ukrepi 16. oktobra. Upam, da bo zdržal. Ključen bo ta vikend in začetek naslednjega tedna, in če ga bomo uspeli ubraniti, smo zmagali. Bo pa težko, ker se virus hitro razmnožuje in ga je vedno več. K sreči smo postavili že nov obrambni zid z ukrepi, sprejetimi 20. oktobra, in pravkar postavljamo še enega, najmočnejšega, s še ostrejšimi ukrepi,« dodajajo na IJS. Ob tem vse prebivalce Slovenije na IJS pozivajo k doslednemu spoštovanju sprejetih ukrepov. "Če epidemije ne bomo uspeli sami pravočasno ustaviti, nas bo ustavila ona (...). Čuvajte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je velika," so dodali ob tem.

Včeraj potrjenih 1675 okužb z novim koronavirusom Po podatkih ministrstva za zdravje se je v bolnišnicah zdravilo 508 bolnikov, od tega jih je 71 potrebovalo intenzivno nego, kar je osem več kot dan prej. Kot kažejo podatki Sledilnika za covid-19, od 71 bolnikov na intenzivni negi jih s pomočjo ventilatorja diha 48. Incidenca je dosegla vrednost 682, delež pozitivnih testov pa je včeraj znašal 28,99 odstotka, je na twitterju sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

UKC Ljubljana bo bolnike s covidom-19 začel nameščati tudi v Bolnišnico Petra Držaja Ljubljanski Univerzitetni klinični center (UKC) bo zaradi povečanih potreb bolnike, okužene s covidom-19, nameščal tudi v Bolnišnico Petra Držaja v Šiški. Dela v bolnišnici kljub nedelji potekajo v skladu z načrtom, je v izjavi pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar. Gre že za četrto lokacijo za te bolnike v Ljubljani. Pred tem so bolnike že namestili na infekcijsko in ortopedsko kliniko ter na staro pediatrično kliniko. Zaenkrat bodo bolnike namestili v prvo nadstropje, po potrebi pa bodo namestitvene zmogljivosti širili. Prostore in druge kapacitete je zaradi načina obravnave bolnikov s covidom-19 treba spremeniti tako, da bo varna tako obravnava bolnikov kot tudi delo na teh delovnih mestih, je pojasnil Poklukar. Dodal je, da dela kljub nedelji potekajo tekoče in v skladu z načrtom. »Vse to pomeni dodaten angažma za zdravstvene delavce, ki se jim ravno tako zahvaljujem. V teh težkih dneh so pokazali, da smo ekipa in vsi proaktivno pristopajo k reševanju težav pri popolnjevanju ekip,« je povedal Poklukar.

V SVZ Hrastovec še več okužb med stanovalci in zaposlenimi Potem, ko so bili v SVZ Hrastovec v petek obveščeni o pozitivnem brisu na koronavirus pri eni od stanovalk na varovanem oddelku 1, so takoj testirali vse stanovalce in zaposlene na varovanem oddelku 1 in 2 ter ugotovili, da sta pozitivna še dva stanovalca in pet zaposlenih. Stanovalka, ki je bila prva okužena se zdravi v covid bolnišnici v Brežicah, ostala dva stanovalca in zaposleni pa so v samoizolaciji brez simptomatskih znakov okužbe. Kot navajajo v SVZ Hrastovec, so sprejeli vse predvidene ukrepe za preprečitev širjenja okužbe v zavodu in situacijo obvladujejo. O nastali situaciji je bil obveščen tudi župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je ponudil pomoč civilne zaščite, lokalna skupnost pa je v neposredni bližini pomagala zagotovitvi prenočišče za zaposlene, ki se po končanem delu ne želijo vrniti domov.