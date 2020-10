Državi zaupamo manj kot facebooku

»Slovenke in Slovenci ponovno dokazujemo, da smo odgovorni in da skupaj zmoremo,« je okoli 20.000 prenosov aplikacije Ostani zdrav (oziroma #OstaniZdrav) v dveh dneh po javni dostopnosti komentiral minister za javno upravo Boštjan Koritnik. To je bilo avgusta, od takrat si je aplikacijo, ki sporoča morebitne stike z osebami, okuženimi s koronavirusom, na svoje mobilne telefone naložilo okoli 130.000 ljudi. To je sicer velik porast uporabnikov, a še vedno premalo učinkovito delovanje aplikacije.