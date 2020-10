Po poročanju japonskih medijev so preizkusili različne pripomočke za merjenje temperature obiskovalcev OI, tudi brezstično infrardeče kamere. Prostovoljci pa so nosili zapestnice, ki imajo na temperaturo občutljivo posebno tekočino, s katerimi lahko prav tako ugotovijo, če je telesna temperatura višja od normalne.

Opravili so tudi teste, pri katerih so prostovoljci stali v vrstah ob upoštevanju medsebojne varnostne razdalje, ter kako gladko tečejo varnostni pregledi pred vhodi v varovane cone in v olimpijske objekte. Prav zato so izdali priporočilo, da naj obiskovalci in akreditirane opreme nosijo s seboj čim manj opreme, da bi ti pregledi zahtevali manj časa.

Končne odločitve o tem, ali bodo lahko gledalci na tribunah olimpijskih prizoriščih, sicer še ni bila sprejeta. Kljub temu organizatorji pripravljajo protokole, kako zagotoviti njihovo varnost med OI, ki so bile prestavljene na naslednje leto med 23. julijem in 8. avgustom, paraolimpijske igre bodo sledile med 24. avgustom in 5. septembrom.

Prebivalci dežele vzhajajočega sonca pa pričakujejo tudi nagovor predsednika vlade Yoshihide Suge v ponedeljek v parlamentu. Poslancem naj bi zagotovil, da bo vlada še naprej podpirala organizacijo OI.

Sugo je 16. septembra japonski parlament izvolil za novega premierja. Pred temi je bil dolga leta generalni sekretar vlade in je ob imenovanju napovedal, da bo nadaljeval politiko svojega predhodnika Shinza Abeja. Ta je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov, bil pa je velik zagovornik OI v Tokiu že od procesa kandidature naprej.