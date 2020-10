V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj, nekoliko hladneje pa bo na severozahodu.

Obeti: V torek bo oblačno, pas dežja bo od zahoda potoval čez Slovenijo. Popoldne bo dež postopno ponehal, na zahodu se bo jasnilo. V sredo bo sončno, le zjutraj in deloma dopoldne bo na vzhodu še bolj oblačno, po nekaterih kotlinah osrednje Slovenije pa megleno.