Bavarci, ki so med tednom v ligi prvakov podobno prepričljivo odpihnili Atletico (4:0), so gostom le nekaj minut dovolili razmišljati o presenečenju. Potem je na sceno stopil stroj za gole Lewandowski, v prvem polčasu dosegel dva (10. in 26.), v 60. pa dodal tretjega za hat-trick. Ko je zapustil igrišče, sta delo dokončala še Leroy Sane (72.) in najstnik Jamal Musiala (90.). Poljak je desetič v nemški ligi dosegel tri gole na eni tekmi, njegovih deset golov v sezoni po le petih krogih pa je tudi nov rekord bundeslige.

Bayern je z novim strelskim izkupičkom (22 golov) dosegel tudi nov rekord po številu zadetkov v tem obdobju lige. Doslej so ga imeli z 20 doseženimi zadetki v prvih petih krogih nogometaši Borussie Mönchengladbach iz sezone 1973/74. Dosegli pa so tudi jubilejno 700. domačo zmago v bundesligi. Za Frankfurt pa je bil to prvi poraz v sezoni.

Moštvo Kevina Kampla Leipzig je gostilo berlinsko Hertho. Nekdanji slovenski reprezentant je odigral skoraj celotno tekmo, v 90. minuti ga je zamenjal Ibrahima Konate, in je imel ob koncu prvega polčasa priložnost za zadetek, a je zgrešil. Gostje so sicer povedli z zadetkom Jhona Cordobe že v osmi minuti, a sta potem preobrat zrežirala Dayot Upamecano (11.) in Marcel Sabitzer (77.). S tremi točkami pa so nogometaši Leipziga tudi zadržali vodstvo na lestvici.

Borussia Mönchengladbach se je namučila za minimalno zmago s 3:2 proti zadnjemu Mainzu, ki kot edini ostaja brez točke v tej sezoni. V Berlinu pa sta se domači Union in Freiburg razšla z neodločenim izidom 1:1.

V večernem porurskem derbiju so domačini iz Dortmunda proti letos povsem razglašenemu Schalkeju upravičili status favorita. A do prepričljive zmage so rumeno-črni prišli šele v drugem polčasu. Zadeli so Manuel Akanji (55.), Erling Haaland (61.) in Mats Hummels (78.). Schalke ostaja predzadnji na lestvici z eno samo točko, niz tekem brez zmage je podaljšal na 21. Borussia je po točkah ujela Bayern, a ima slabšo razliko v golih.

Že v petek sta Stuttgart in Köln igrala 1:1, v nedeljo pa bosta še tekmi Wolfsburg - Arminia Bielefeld in Werder Bremen - Hoffenheim, medtem ko bosta Bayer Leverkusen in Augsburg igrala v ponedeljek.