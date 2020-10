Francija po izjavah Erdogana o Macronu na posvet poklicala veleposlanika

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes podvomil v psihično zdravje francoskega predsednika Emmanuela Macrona zaradi njegove politike do muslimanov. V Parizu so njegova stališča obsodili kot nesprejemljiva in poklicali svojega veleposlanika v Ankari na posvetovanja.