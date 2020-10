Letošnji prvi španski clasico je bil zgodovinski tudi v tem, da se je prvič igral pred praznimi tribunami, zaradi znanih težav s koronavirusom v Španiji, najbolj prizadeti evropski državi s to epidemijo. V tem pogledu gre vso priznanje španski La Ligi za dosedanjo izvedbo prvenstva in seveda tudi za brezhibno organizacijo današnje tekme. Ta se je začela sanjsko, z dvema zadetkoma v prvih desetih minutah: povedel je Real že v 5. z zadetkom urugvajskega mladeniča Fedeja Valverdeja, ki je izkoristil imenitno podajo prvega strelca Reala Benzemaja v prazen prostor; Lionel Messi, ki na dvobojih z Realom že več kot tisoč minut ni zadel gola, je tri minute kasneje vrnil z imenitno podajo branilci Jordiju Albi, ki je z naslednjo podajo Ansuju Fatiju omogočil, da je komaj 17-letni mladenič Barcelone izenačil izid. Tekma je bila taktično sijajna, se je pa potrdilo še enkrat, da če ima Barcelona Messija, ima Real zvezno vrsto – danes je začela trojica Casemiro, Kroos in Valverde, slednjega je zamenjal Modrić – ki ji Barcelonina ni kos; Real je na ta način zlahka (z)držal izid 1:1 do polčasa.

V drugem delu tekme je Barcelona začela bolje od Reala, zdelo se je, da drugi zadetek domačinov visi v zraku, toda celotni potek je spremenila enajstmetrovka, ki jo je sodnik Martinez Munuera v 63. minuti dosodil zaradi tega, ker je naivni osrednji branilec Barcelone Lenglet v kazenskem prostoru vlekel Ramosa za dres, ta pa je ne ravno najbolj zanesljivo, pa vendarle zadel tudi z 11 metrov. Barcelona se je po prejetem zadetku zdela brez volje, poteka tekme pa ni spremenilo niti dejstvo, da je domači trener Ronald Koeman v zadnjih 15 minutah na igrišče poslal kar štiri napadalce, s katerimi je stavil na preskok-igro in Messijeve čarobne podaje. Toda s tem je razbil sredino lastne ekipe in Realu prepustil prostor, zaradi česar so se kot valovi vrstili protinapadi Madridčanov, v katerih je domačine serijsko reševal vratar Neto. Vseeno pa v 90. minuti ni mogel več preprečiti genialne nogometne »zafrkancije« hrvaškega zlatega dečka Luke Modrića, ki je izigral domačo obrambo in postavil končni izid tekme, 3:1 za Real. Ta je bil boljši od Barcelone tako v številu strelov nasploh (15:10) kot tudi še bolj prepričljivo v strelih v okvir vrat (9:4). Barcelona je statistično »zmagala« zgolj v rahlo večji posesti žoge, a ta element na izide tekem običajno nima posebnega vpliva.

Zidane: Odgovorili smo na kritike zadnjih dni

Po tekmi je trener španskih prvakov in današnjih zmagovalcev, Francoz Zinedine Zidane, ki kot trener Reala od leta 2016 še ni izgubil na Barceloninem igrišču, izjavil: »Vesel sem zaradi igralcev, to je bila ekipna zmaga. Mislim, da smo odigrali eno perfektno tekmo. Zmagati v Barceloni ni preprosto. Morali smo razmišljati kot ekipa, si povrniti zaupanje vase in clasico je perfektna tekma za kaj takega. To so sicer samo tri osvojene točke, nič več. Po vseh kritikah, ki so zadnje dni letele na nas (Real je bil na domačem igrišču v zadnjem tedni dni zaporedoma poražen v državnem prvenstvu proti skromnemu Cadizu in v Ligi prvakov v sredo proti zelo oslabljenemu ukrajinskemu Šahtarju, op. a.), smo morali ostati zgolj mirni in zbrani, ter odigrati tekmo, kot smo jo odigrali danes.«

Uradno je bil za igralca tekme razglašen Realov kapetan in obrambni steber Sergio Ramos, ki je danes odigral že 31. tekmo na clasicih in se s tem izenačil še z dvema Realovima legendama, Raulom in Gentom. Španska Marca je najvišje ocene pri Realu dodelila že omenjeni celotni zvezni vrsti na čelu s strelcema Valverdejem in Modrićem, pa tudi Ramosu in pa presenečenju današnje tekme Lucasu Vazquezu, ki je vstopil v igro tik pred koncem prvega polčasa, ko je zamenjal poškodovanega branilca Nacha, čeprav je po »profesiji« napadalec, in odigral morda celo najboljšo tekmo v Realovem dresu zadnjih let. Med igralci Barcelone je Marca najvišje ocene dodelila že omenjenima vratarju Netu in strelcu Fatiju, prvi zvezdnik ekipe Messi pa je prejel povprečne ocene, čeprav je prvi polčas odigral izvrstno, v drugem pa mu je dejansko zmanjkalo »sape«.