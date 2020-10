***

Po poročanju TV Slovenija so Milana Kreka minule dni opazili na eni izmed bencinskih črpalk, ko je je najprej brez maske točil gorivo, se brez maske namenil proti poslovalnici, brez maske vstopil v poslovalnico, nato pa se je odpravil do avtomobila in si masko nadel, kar naj bi se po besedah uslužbencev sicer zgodilo že nekajkrat. Milan Krek je povedal, da je masko pozabil zaradi utrujenosti in da ima masko dejansko ves čas na ustih, priznal pa je, da se vsakemu človeku kdaj pripeti napaka. ik