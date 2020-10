Po včerajšnji turbo etapi, ki se je odločila v ciljnem sprintu, so se kolesarji na Vuelti vrnili v gore. Na 184,4 kilometrski etapi od Huesce do Sabinaniga so tekmovalci morali opraviti s tremi kategoriziranim vzponi. Prvi in tretji sta bila druge kategorije, vmesni pa tretje. Vsi trije so bili na sporedu v drugi polovici etape, a zadnji skoraj 20 kilometrov pred ciljem. Trasa, ki je ponujala prvo pravo priložnost za ubežnike in prav zaradi tega je šlo na dirki na polno od samega začetka. Zaključek je bil zanimiv tudi v glavnini, kjer je Primož Roglič ukradel nekaj sekund najboljšim, osmoljenec dneva pa je Dan Martin, ki je pred zadnjim kratkim vzponom padel, a zaradi smole ni bil oškodovan.

Z begom poskušal tudi Kuss

Prvih sto kilometrov etape je bilo pretežno ravninskih, a že na tem delu so si številni prizadevali, da bi prišli v beg in v položaj za etapno zmago. In praktično vseh prvih sto kilometrov so si sledili napadi eden za drugim. Takoj po startu je napadlo 14 kolesarjev, a si nikakor niso mogli privoziti občutne prednosti, saj ta nikoli ni znašala več od ene minute. Povprečna hitrost v prvi uri današnje etape je bila neverjetnih 52,6 kilometra na uro in prva skupina ubežnikov je bila ujeta na 69 kilometru etape. Takoj se je v nov beg želela preseliti nova šesterica, a so pred glavnino lahko vztrajali zgolj slabih 10 kilometrov. Po stotih kilometrih dirkanja je bilo po novem poskusu v begu 11 kolesarjev, med njimi pa tudi najboljši pomočnik Primoža Rogliča in šesti v skupni razvrstitvi Sepp Kuss iz Jumbo-Visme. Prvič na dirki je tudi prednost narasla na več kot minuto in v glavnini sta narekovanje tempa skladno prevzeli ekipi Ineosa in Jubmo-Visme, ki si Kussa in drugih niso želeli spustiti predaleč.

Kljub temu, da je bilo v ospredju 11 močnih kolesarjev, se Thymen Arensman (Sunweb) in Tim Wellens (Lotto Soudal) nista zadovoljila in sta napadla še močneje. Napadu dvojice se je nato pridružil še Guillaume Martin (Cofidis), preostalih osem kolesarjev pa je glavnina ujela. Ravno pred prvim vzponom dneva smo tako dobili uspešen beg trojice, ki je imela 70 kilometrov do konca lepo prednost in je tako lahko začela razmišljati tudi o etapni zmagi. Na prvem vzponu dneva je trojica v ospredju svojo prednost pred glavnino, ki je malce zmanjšala tempo, povečala na skoraj tri minute. Na preostalih dveh vzponih, ki sta sledila, je prednost ubežnikov ostajala približno enaka. V glavnini, ki ji je večino časa tempo narekovala ekipa Ineosa, so se odločili, da ubežnikov ne bodo lovili in njen ritem je nato prevzela ekipa vodilnega kolesarja na dirki Jumbo-Visma.