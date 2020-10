Nekateri protestniki so vzklikali "Svoboda, enakost, pravice žensk", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nosili pa so tudi transparente z gesli, kot je vojna proti ženskam.

Zbrali so se kljub strogim omejitvam zbiranja, ki so jih oblasti uvedle z namenom zajezitve novega koronavirusa. Okužbo so v zadnjih 24 urah potrdili pri 13.628 ljudeh, med okuženimi pa je tudi poljski predsednik Andrzej Duda.

Protesti so izbruhnili v četrtek, potem ko je ustavno sodišče odločilo, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi deformacij zarodka neskladna z ustavo. V skladu z odločitvijo sodišča, ki mu kritiki očitajo, da je pod vplivom vladajoče stranke PiS, bo po novem na Poljskem splav mogoč le še v primeru posilstva ali incesta in ogroženosti življenja matere. S tem je odprlo pot dodatni zaostritvi zakona o splavu, do katerega bi lahko imele ženske le še zelo redko zakonit dostop.

Že v četrtek se je zvrstilo več kritičnih odzivov na odločitev, tako na Poljskem kot v tujini. Nasprotniki so napovedali referendum, za ponedeljek pa blokado cest po državi.