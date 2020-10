Doslej se še ni zgodilo, da bi bila pred zadnjim dnem dva kolesarja v boju za skupno zmago časovno poravnana. Mlada kolesarja, ki sta Giro začela kot pomočnika, bosta tako v nedeljo v Milanu odločila, kdo bo presenetljivi zmagovalec 103. izdaje dirke po Italiji.

Tretji je v skupnem seštevku Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb), ki je pred tem dva dni nosil majico vodilnega. Zdaj v skupnem seštevku zaostaja minuto in 32 sekund.

Kolesarji se bodo za konec pomerili v vožnji na čas v Milanu, preizkušnja, ki se bo začela v Cernuscu sul Navigliu, bo dolga 15,7 kilometra. Od vodilne dvojice je doslej nekoliko več prikazal drugouvrščeni Britanec, a je Hindley za konec Gira prihranil prav toliko moči kot leto starejši kolesar iz Hallowaya.

V današnji etapi je sicer pobegnilo 21 kolesarjev, med katerimi je bil zaradi taktike Bahrain-McLarna tudi Jan Tratnik. Slednji je namreč v zaključku etape še nekaj časa pomagal kapetanu, Špancu Pellu Bilbau, ki je lovil stopničke na letošnjem Giru.

Kolesarji so se morali trikrat povzpeti do Sestriera, prvič po nekoliko lažji, a daljši poti. Potem ko tam še ni prišlo do premikov med favoriti, je po spustu v dolino ritem začelo narekovati moštvo Ineos Grenadiers.

Znova je bil položaj podoben tistemu pred dvema etapama na Stelvio, ko je Avstralec Rohan Dennis narekoval ritem. Tokrat je poleg Geoghegana Harta in Hindleyja v skupini nekaj časa ostal tudi Almeida poleg Keldermana in Bilbaa, toda zatem so krog in pol pred koncem znova pobegnili isti trije kolesarji kot v četrtek.

Ob prvem prečkanju Sestriera s težje strani (6,9 kilometra, povprečni naklon 7,2 odstotka) so imeli 45 sekund naskoka do skupine z rožnato majico, do vznožja zadnjega dela etape pa že minuto in 45 sekund. Jai Hindley pa je na vmesnem sprintu pridobil še dodatno sekundo v primerjavi z Geogheganom Hartom.

Jasno je bilo, da se bosta za etapo udarila Britanec in mladi Avstralec. Brez moštvenih navodil pa je lahko Hindley napadel na Sestriere. Poskusil je nekajkrat, a mu je Geoghegan Hart ves čas sledil. V zadnjih nekaj sto metrih pa je bil tokrat boljši leto starejši Britanec. Tretji je ciljno črto prečkal Dennis.