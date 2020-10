Zunanji ministri Estonije Urmas Reinsalu, Latvije Edgars Rinkevičs in Litve Linas Linkevičius so sicer dobro.

Portal estonske javne radiotelevizije ERR News pa je poročal, da se je Reinsalu na okužbo testiral v petek in da rezultata še ne pozna. Z Logarjem, ki je bil minuli teden na turneji v regiji, se je srečal v torek.

Na družbenih omrežjih je Reinsalu sporočil, da bosta v samoizolaciji tudi njegova kolega iz Latvije in Litve, tako da bodo imeli "baltsko karanteno namesto baltskega mehurčka", še navaja ERR.

S slovenskega zunanjega ministrstva so v petek sporočili, da je bil minister Logar na petkovem rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven in da za zdaj nima simptomov covida-19. V skladu s priporočili NIJZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od petka naprej v desetdnevni samoizolaciji, so dodali.

Logar je v četrtek v Litvi končal turnejo po baltskih državah, ki jo je v torek začel v Estoniji in nadaljeval v Latviji.

Agencija AFP ob tem dodaja, da so okužbo z novim koronavirusom danes potrdili pri poljskem predsedniku Andrzeju Dudi le nekaj dni po tistem, ko se je vrnil iz estonske prestolnice Tallinn, kjer se je v ponedeljek udeležil investicijskega foruma. Ni sicer še jasno, kje se je Duda okužil, a se je na forumu srečal z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid in bolgarskim predsednikom Rumenom Radevom.

Estonska predsednica je na Facebooku sporočila, da je bila na testu negativna, potem ko se je v petek vrnila iz Francije. Radev pa je skrajšal svoj obisk v Tallinnu in se že v torek vrnil v Sofijo, kjer je v samoizolaciji, potem ko je bil v Bolgariji v stikih z okuženo osebo.