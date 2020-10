Ukrep bo izvajala agencija Spirit Slovenija. Sredstva bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju dodeljena z izvedbo javnega poziva. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 9999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki bo določen za vsak posamezni primer, so v sporočilu za javnost pojasnili v omenjeni vladni službi.

Namen poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije covida-19.

Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju namreč zaradi ukrepov proti širjenju bolezni spomladi dlje časa niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali. Podobno bo za pretežni del sektorja veljalo tudi zdaj jeseni, ko vlada zaradi hitre rasti okužb z novim koronavirusom vsaj za krajši čas spet zapira pomemben del javnega življenja.

Predstavniki gostinstva in turizma so zato vlado že večkrat pozvali tudi k ukrepanju za pokritje fiksnih stroškov, ki nastajajo ne glede na to, ali je nastanitveni oz. gostinski obrat odprt ali ne.