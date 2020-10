Srečko Šestan sicer še naprej ostaja poveljnik civilne zaščite, ministrstvo za obrambo pod vodstvom predsednika NSi Mateja Tonina pa je za vodjo operative v upravi za zaščito in reševanje imenovalo Leona Behina. Povod za organizacijsko spremembo je spoznanje, da je poveljnik civilne zaščite v času epidemije težko tudi vodja operative v upravi za zaščito in reševanje. To področje namreč obsega precej večji nabor obveznosti. Šestan sprememb ne komentira. Kot je povedal v izjavi za MMC, je o njih izvedel iz medijev.

Z ministrstva za obrambo so medtem sporočili, da je Šestan na upravi za zaščito in reševanje zaposlen kot sekretar v službi za podporo vodenju. Pooblastila direktorja urada za operativo je prevzel po daljši odsotnosti dotedanjega direktorja operative. Z ministrstva so še sporočili, da Šestana cenijo in spoštujejo, zagotovili pa so tudi, da kot poveljnik civilne zaščite deluje z vsemi pooblastili kot doslej. Šestana bodo premestili v kabinet ministra za obrambo, kot je bilo urejeno v času ministrovanja ministrice Andreje Katič.

Prek twitterja se je oglasil tudi minister za obrambo Tonin., ki je zapisal: »Srečko Šestan je in bo poveljnik CZ z vsemi pooblastili. Ker vodenje CZ v času epidemije terja celega človeka, ga je direktor @URS_ZR razbremenil birokratskih in administrativnih opravil. Poveljnik CZ mora imeti čas, da vodi CZ, ne pa da piše poročila in zakonske predloge.«

Behin je bil nekoč blizu stranki LMŠ in v času vlade Marijana Šarca opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo. Kasneje ne je po poročanju 24 ur od stranke LMŠ odtujil in zbližal z NSi. Portal ob tem navaja še, da naj bi bil Behin neuradno bolj po godu generalnemu direktorju urada za zaščito in reševanje Darka Buta kot Šestan.