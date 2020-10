Srečko Šestan sicer še naprej ostaja poveljnik, ministrstvo za obrambo pod vodstvom predsednika NSi Mateja Tonina pa je za vodjo operative v upravi za zaščito in reševanje imenovalo Leona Behina. Neuradno naj bi bil po poročanju 24 ur povod za organizacijsko spremembo spoznanje, da je poveljnik Civilne zaščite v času epidemije težko tudi vodja operative v upravi za zaščito in reševanje.

Behin je bil nekoč blizu stranki LMŠ in v času vlade Marijana Šarca opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo. Kasneje ne je po poročanju 24 ur od stranke LMŠ odtujil in zbližal z Nsi. Portal ob tem navaja še, da naj bi bil Behin neuradno bolj po godu generalnemu direktorju urada za zaščito in reševanje Darka Buta kot Šestan.