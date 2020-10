V četrtek je bilo dnevno število okužb nekaj manjše, v sredo pa so potrdili 77.640 okužb, je poročala televizija NBC. Vse to je več od zadnjega rekordnega dnevnega števila okužb 29. julija, ko so jih potrdili 75.723.

Večino novih primerov okužbe so potrdili v državah srednjega zahoda ZDA, kot so Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin, Severna in Južna Dakota ter Idaho. V Idahu jim v bolnišnicah primanjkuje postelj, zato razmišljajo, da bi bolnike s covidom-19 prepeljali v sosednji državi Washington in Oregon.

Lokalne oblasti znova uvajajo ukrepe proti širjenju okužb in Massachusetts se je v petek pridružil New Hampshiru s prepovedjo hokeja na ledu za dva tedna.

Predsednik ZDA Donald Trump medtem še naprej širi optimizem in trdi, da bo virus kmalu premagan. S prvo damo Melanio bosta v nedeljo gostila otroke v Beli hiši na zabavi za noč čarovnic, čeprav se je na zadnjem velikem dogodku v Beli hiši ob najavi nominacije Amy Coney Barrett za položaj vrhovne sodnice konec septembra okužilo veliko ljudi. Med njimi najverjetneje tudi predsednik in prva dama.

Letalska družba Southwest pa je sporočila, da bo zaradi povečanja povpraševanja sprostila sredinske sedeže na letalih, ki so bili doslej prazni zaradi varnostne razdalje med potniki. Družba je ob tem sporočila, da imajo potniki manj možnosti za okužbo z novim koronavirusom kot da jih zadane strela.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je ponovil, da cepiva proti koronavirusu do volitev 3. novembra ne bo, ampak morda v najboljšem primeru v začetku decembra.