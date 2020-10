Duda je sicer v petek obiskal začasno bolnišnico na varšavskem stadionu, namenjeno covidnim bolnikom.

Poljska v zadnjem času beleži strm porast okužb z novim koronavirusom. V petek so pristojne oblasti sporočile, da so v zadnjem dnevu zabeležili več kot 13.600 novih okužb, kar je bilo največ doslej.

Od danes je cela država označena z rdečo, kar pomeni visoko tveganje za okužbo. S tem pa so uvedli tudi strožje ukrepe. Restavracije, kavarne in pubi lahko po novem strežejo samo hrano za prevzem. Vrata pa so morali zapreti tudi fitnes centri in bazeni, je v petek napovedal premier Mateusz Morawiecki.

Druženje medtem omejujejo na pet ljudi, poroke so prepovedane. V trgovinah, na sredstvih javnega prevoza in verskih obredih je število ljudi močno omejeno.