Ponoči bo dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo, le na jugu in vzhodu bo do jutra ostalo oblačno. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megla. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo v zahodnih krajih, kjer bo ponekod v hribih že možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V torek bo oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Popoldne bo dež od zahoda postopno ponehal.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitev ciklon, v višinah pa nad zahodnimi Alpami odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se pomika proti severnemu Jadranu. Neizrazita vremenska fronta je nad srednjo Evropo in zahodnim Sredozemljem in bo čez dan prešla naše kraje.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih južno od nas. Ob morju bodo tudi nevihte. V nedeljo bo povečini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan se bo pooblačilo v Gorskem Kotarju ter v Karnijskih Alpah in zahodnih Julijcih ter predgorju.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. Zvečer bo vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.