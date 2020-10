Vse, kar ste želeli vedeti o novih vladnih ukrepih: ali lahko obiščem vulkanizerja, knjižnico, igrišče, frizerja?

Vlada iz dneva v dan sprejema nove ukrepe za omejitev širjenja virusa, zato občutki zmede in negotovosti niso nič nenavadnega. Kdo je upravičen do varstva otrok v vrtcih? So zaprli tudi zobozdravstvene ambulante? Kaj pa vulkanizerje? Poiskali smo odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja.