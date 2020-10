Koliko časa bo še potekala prva nogometna liga, potem ko so v članskem moštvu Domžal zavladale izredne razmere zaradi potrjenih desetih okužb s koronavirusom?

»Glede na dosedanji potek širjenja okužbe obstaja velika verjetnost, da se bo v naslednjih petih dneh še povečalo število okuženih. Ker potrebujemo nekaj časa, da okužbo spravimo pod nadzor, bi bilo zaradi velike verjetnosti prenosa okužbe igranje nedeljske tekme proti Muri za obe ekipi preveč tvegano in skrajno neodgovorno,« so zapisali v klubu, vendar nogometna zveza ni pristala na prestavitev jutrišnje tekme ob Kamniški Bistrici. To pomeni, da zveza v celoti sprejema odgovornost za morebitno dodatno širjenje virusa.

Nemara bi bilo na vrhuncu drugega vala epidemije najbolj smotrno, da bi nogometna zveza odredila nov krog obveznega testiranja za vse sodelujoče v prvi ligi, saj obstaja verjetnost, da se virus nenadzorovano širi znotraj tekmovanja. Ker imajo Domžale vsaj deset potrjenih okužb hkrati, je pod vprašaj postavljena regularnost obračuna z Muro, na katerem ne bo mogel sodelovati skoraj ves trenerski štab kluba in vsaj štirje nogometaši. Ob odsotnosti glavnega trenerja Dejana Djuranovića, prvega pomočnika Jana Koširja in trenerja vratarjev Janeza Strajnarja bo moštvo vodil drugi pomočnik Aleš Mežnaršič. Na klopi bosta tudi športni direktor Matej Oražem in vodja skavtske službe Miha Kebe. Vodilna Mura po porazu z Aluminijem in izpadu iz pokala proti drugoligašu Dravi potrebuje zmago, da prežene mini krizo.

Mura ni edini prvoligaš, ki se je opekel v pokalu, saj je proti Radomljam izpadel tudi Tabor. V Sežani bo jutri gostovala Olimpija, ki je šele po enajstmetrovkah izvlekla zmago v Brežicah. Osmi krog prve lige danes odpirata Celje in Gorica, nato se bosta pomerila Maribor in Koper. Jutrišnji prvoligaški spored opoldne začenjata Bravo in Aluminij, medtem pa drugoligaši ustavljajo vse dejavnosti. NZS je najprej sporočila, da bo tekmovanje v drugi ligi potekalo nemoteno, s čimer se niso strinjale državne institucije. Prekinjena je tudi prva liga v dvoranskem nogometu.

Prva liga, pari osmega kroga, danes ob 15.45: Celje – Gorica, ob 18. uri: Maribor – Koper, jutri ob 12. uri: Bravo – Aluminij, ob 14. uri: Tabor – Olimpija, ob 17.30: Domžale – Mura, vrstni red: Mura 13, Maribor, Olimpija in Tabor po 12, Bravo 10, Koper 9, Domžale, Celje in Aluminij po 8, Gorica 4.