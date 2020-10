Bolj polnokrvno vnaprej deluje druga tekma med Mariborom in Koprom. Maribor je tudi v pokalu z zmago 3:0 nad Rudarjem potrdil, da je ujel smer na liniji Vrhovec-Kronaveter-Mešanović. Na drugi strani tudi Koper kaže znake naleta, njihov napadalec Mulahusejnović bo posebej motiviran, saj bo igral proti bivšim delodajalcem, kar navaja na stavo na »oba gol« s kvoto 1,75. V prvi nedeljski tekmi Bravo, ki bo po porazu s Taborom iskal uteho v domači zmagi, pričakuje Aluminij. Ta je za Bravo tradicionalno neugoden. V Murski Soboti je preživel silovit pritisk in, tako se zdi, odkril obrambo kot recept za izhod iz krize. Po tej logiki je prej pričakovati manj kot več golov, kar pomeni 1,70 visoko stavo na manj od treh golov skupno.

Drugače, a spet ne nujno, bi znalo biti v Sežani, kamor gre Olimpija. Sežanci imajo najbolj živahen in hiter napad lige. V zadnjem mesecu in pol so zadeli na vsaki tekmi, ob prav tako gola sposobni Olimpiji gre pričakovati predvsem, da bosta zadeli obe ekipi, za kar je na voljo kvota 1,62. Lahko tudi »več od 2,5« gola skupno, vendar pa bi izid 1:1 v tej tekmi nemara zadovoljil oba tekmeca. In pa še Domžale – Mura. Prekmurcem se je zataknilo. Po Aluminiju doma so izgubili še v pokalu z Dravo, medtem ko se Domžale proti Kopru niso prebudile do konca tekme. A proti Muri bodo nemara z več energije. Ob golih, ki jih je pričakovati v večjem številu in na obeh straneh, je Mura verjetno blagi favorit, obenem pa posebno pozornost zbudi 4,00 visoka kvota na remi.