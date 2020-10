Dvoboji med Barcelono in Realom so pogosto presegali športne okvire, a je derbi z odhodom Cristiana Ronalda iz Madrida in zatonom tiki-take pri Kataloncih v zadnjih letih izgubil čar in ostrino. Tudi sicer kluba v prvenstvu nista več tako dominantna kot nekoč, kar je očitno tudi v letošnji sezoni. Čeprav se je španska liga šele dobro začela, sta kluba že vpisala prva poraza. Oba v minulem krogu, ko sta bila od njiju boljša Cadiz in Getafe. Zadnji el clasico, v katerega sta moštvi vstopili s porazoma, se je zgodil pred 17 leti, tekma pa se je končala z remijem 1:1. Jutrišnji dvoboj – že 182. ligaški – tako ne bo le obračun dveh velikih tekmecev, temveč tudi ekip, ki še iščeta zmagovito formo.

To še posebej velja za aktualne prvake iz Madrida, ki so bolečo zaušnico prejeli tudi v uvodnem krogu lige prvakov in izgubili proti Šahtarju iz Donecka (2:3). Španski tisk je poraz označil kot prvi večji spodrsljaj Zinedina Zidana po vrnitvi na trenersko klop kraljevega kluba, neuspeh pa je že sprožil prve pozive k njegovi odstavitvi. Med drugim so na plan prišli tudi očitki zaradi neigranja španskega reprezentanta Danija Ceballosa, prodaje branilcev Achrafa Hakimija in Sergia Reguilona, še vedno pa ni pozabljen niti ponesrečen nakup razglašenega napadalca Luke Jovića.

»Nekaj očitno počnem narobe,« se je po porazu proti Ukrajincem posipal s pepelom Zinedine Zidane. Francoz bo zato jutri pod hudim pritiskom zmage, ki pa jo bo moral doseči brez poškodovanih Martina Odergaarda, Danija Carvajala, Alvara Odriozola in Edena Hazarda. Zlasti pri slednjem zdravstvenih težav kar ni konec, saj je bil od uvodne tekme v lanski sezoni proti Celti Vigu poškodovan kar 54 odstotkov časa.

A če bo imel Belgijec v prihodnosti še nemalo priložnosti za nastop na el clasicu, utegne biti jutrišnji zadnji domači za prvega zvezdnika Barcelone Lionela Messija. Argentinec je po avgustovskem sporu z upravo pri izhodnih vratih kluba, s katerim ima pogodbo podpisano le še do konca sezone. Pečat, ki ga je pustil na tekmah z Realom, kljub temu ostaja neizbrisen, saj je s 26 goli prvi strelec derbijev. Od tega jih je 18 zabil na prvenstvenih el clasicih, ob tem pa prispeval še devet asistenc. Številka bi sicer lahko bila še višja, če ne bi njegova strelska statistika ostala prazna na zadnjih šestih dvobojih z Realom. »Imeli smo srečo, da smo lahko toliko let uživali v njegovih predstavah, vendar pa mora Messi dobro razmisliti, kakšne bodo njegove naslednje poteze,« meni predsednik španske lige Javier Tebas. »Če bo zapustil Barcelono, bo ugled, ki si ga je priboril in za katerega je trdo garal, omadeževan. Res je, da lahko dobi donosnejšo ponudbo, a ugled si je gradil 20 let, zato bi se ga moral oklepati,« še razmišlja prvi mož la lige.

Jutrišnji el clasico na Camp Nouu bo prvi v zgodovini, ki bo odigran pred praznimi tribunami, kar pa ne bi smelo vplivati na njegovo priljubljenost. Vodstvo la lige ocenjuje, da ena največjih nogometnih tekem na svetu v zadnjih letih v povprečju pred televizijske ekrane privabi neverjetnih 650 milijonov navijačev. Glede na to, da je po svetu zaradi pandemije koronavirusa kar nekaj športnih dogodkov odpovedanih, utegnejo biti številke tokrat še višje.