Petnajst milijonov čilskih volilcev bo jutri imelo možnost, da se izrečejo o razveljavitvi avtoritarne ustave, ki jo je leta 1981 spisala in sprejela vojaška diktatura Augusta Pinocheta in je v veljavi še danes. Odločitev o sklicu posvetovalnega referenduma je sprejel parlament mesec dni po izbruhu silovitih množičnih protestov 18. oktobra lani, ki se niso polegli kljub pandemiji covida-19 in državni represiji. Za protesti stoji civilno gibanje, ki nima formalnih voditeljev, nastalo je spontano prek družbenih omrežij mimo desne ali leve politične elite in tudi mimo sindikalnih organizacij.

Dve enkratni vprašanji Eksplozivnim razmeram, h katerim sta pripomogla predvsem jeza in upor mlade generacije, so se naposled morale ukloniti vse politične stranke in tudi desničarski predsednik države Sebastian Pinera, tako da so lani sprejeli tako imenovani sporazum za socialni mir in novo ustavo ter sklic posvetovalnega referenduma. Gre za kompromisno rešitev, ki naj bi zadostila interesom politične in gospodarske elite, ki se spremembam pretežno upira, in zahtevam civilnodružbenih gibanj, ki nimajo formalnega predstavnika za pogovore z vlado, svoje strinjanje ali nestrinjanje pa izražajo na ulicah. Volilci bodo jutri odločali o dveh vprašanjih. Prvo se glasi: »Ali si želite novo ustavo?« Možna odgovora sta da ali ne. Drugo vprašanje poizveduje, ali naj ustavodajno skupščino, ki bo pripravila ustavo, sestavlja 155 neposredno izvoljenih članov skupščine ali pa bi v 172-člansko skupščino imenovali polovico poslancev, polovica članov pa bi bila izvoljena neposredno. Pri prvem vprašanju gre za zgodovinsko dejanje, saj v Čilu volilcem še nikoli ni bila dana možnost glasovanja o spremembi ustave. Drugo vprašanje pa je unikum v svetovnem merilu. Po javnomnenjskih raziskavah sodeč bo od 66 do 70 odstotkov volilcev glasovalo za novo ustavo, proti je 15 odstotkov vprašanih, medtem ko bi glede drugega vprašanja 51 odstotkov volilcev podprlo opcijo, da se volijo vsi člani ustavodajne skupščine.