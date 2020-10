Na Poljskem je ustavno sodišče po petih urah razprave za neustavnega razglasilo splav v primeru deformacije fetusa ali neozdravljive, smrtno nevarne bolezni otroka. To je bil eden redkih primerov, ko je bila umetna prekinitev nosečnosti dovoljena. Zelo redki so bili splavi zaradi posilstva, incesta ali ogrožanja materinega zdravja med nosečnostjo, ti bodo odslej edini dovoljeni.

Lani je bilo na Poljskem kar 98 odstotkov od 1100 dovoljenih splavov opravljenih iz razloga, ki ga ustavno sodišče razume kot kršenje ustavne pravice do življenja. Četrtkova odločitev tako dejansko pomeni dokončno prepoved splava. Komisarka za človekove pravice v Svetu Evrope Dunja Mijatović, sicer Sarajevčanka, je ob tem preko twitterja sporočila: »Odstranitev razloga za skoraj vse zakonite splave na Poljskem pomeni prepoved in krši človekove pravice.«

Odločitev ustavnega sodišča je presenetljiva, saj gre za dodatno zaostritev že tako najbolj restriktivne zakonodaje v EU, primerljive le s tisto na Malti. V ustavnem sodišču so večinoma konservativni pravniki, ki jih je imenovala vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Stranko, tako kot iz ozadja tudi vlado, vodi Jaroslaw Kaczynski, po novem vendarle član vlade, sicer samo kot podpredsednik. Večji del opozicije ustavno sodišče v sedanji sestavi razglaša za nelegitimno in Kaczynskemu očita strahopetnost, ker si sprememb zakona o splavu ni upal predlagati v odprti razpravi v parlamentu (bal se je stališč nekaterih zmernih poslancev iz PiS). Donald Tusk, nekdanji premier in predsednik evropskega sveta, je kritičen: »Lotiti se teme splava in si pri tem pomagati z lažnim sodiščem sredi krize zaradi pandemije je več kot cinizem. To je nesramnost.«

V četrtek so v Varšavi ženske, ki so poskušale zaobiti ukrepe ob pandemiji, nosile transparente, na katerih so bili tudi žičnati obešalniki (mazaški splav se menda lahko opravi tudi z žičnatim obešalnikom). Proti njim so se s svojimi transparenti, na katerih so bile pogoste slike mrtvih fetusov, postavili katoliški fundamentalisti. Obe skupini je ločeval kordon policistov. V četrtek zvečer pa se je okoli tisoč žensk s transparenti kot »Maternica je moja!« odpravilo na dom Kaczynskega, vendar jih je policija razgnala s solzivcem.

Kaczynski, ki je bil v prejšnjih letih tudi snovalec velike državne pomoči revnim družinam, s svojo politiko do splava, ki jo narekuje pritisk Cerkve, kaže, da ni dosleden v prizadevanjih za socialno pravičnost. Breme prepovedi splava namreč ne pade na vse enako. Če ima ženska dovolj denarja, je tveganje pri splavu manjše. Tiste, ki plačajo več, si lahko kupijo tudi varnost. Ocenjujejo, da na leto 100.000 Poljakinj splavi v tujini. Poljska pa je tudi po dostopnosti kontracepcijskih tablet med zadnjimi v Evropi.

Vsekakor je ta skoraj popolna prepoved splava povsem v nasprotju z mentaliteto poljske družbe, ki je neprimerno bolj napredna od sedanje vlade. Po anketi instituta IPSOS je bilo lani 53 odstotkov vprašanih Poljakov za legalizacijo splava do 12. tedna nosečnosti, kar je veliko več kot v prejšnjih letih.