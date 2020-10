Pa so oblastniki raji odvzeli tudi te možnosti oddiha. Pregovorno iznajdljivi Slovenci so hitro našli druge počitniške možnosti ter si rezervirali lovske koče v regijah, kjer prebivajo. A glej ga, zlomka: Janez Janša ve, da so v hostah že od nekdaj protidržavni elementi, in prepovedal je tudi počitnice z zakuskami v lovskih kočah.

Toda iz skrbno varovanih in zanesljivih virov smo izvedeli, da za propadle počitnice ni kriv Janez Janša, temveč ga je k temu nagovoril Vatikan. Ko so namreč pri svetem Petru izvedeli, da jim bomo podarili 100.000 evrov vredno božično jelko, jih je zaskrbelo, kako jo bodo okrasili. Zato so z našim velikim vodjem sklenili tajni dogovor, da vse Slovence med krompirjevimi počitnicami pozapre v dnevne sobe, da bodo lahko kot pohlevni škratki izdelovali lične okraske za vatikansko jelko. Kdor jih naredi največ, bo dobil odpustek: leta 2023 bo lahko končno odšel na počitnice.