Mate 40 bo imel diagonalo OLED zaslona 170 milimetrov (6,5 palca) in ločljivost 2376x1080 oziroma gostoto 402 piki na palec. Oba proja bosta ponujala malenkost večjo diagonalo zaslona (172 milimetrov oziroma 6,76 palca) in višjo ločljivost (2772x1344 oziroma 456 ppi). Vse naprave bodo imele 90-herčno (Hz) osveževanje slike. Uradno ta ni 120-herčna zaradi želje po bolj preudarni uporabi baterije. Ta je pri mate 40 4200-miliamperurna (mAh), pri projih pa za 200 mAh bogatejša. Rekordov po dolgi avtonomiji mobilniki torej ne bodo podirali, se pa proja lahko pohvalita še s 66-vatnim (W) hitrim polnjenjem, mate 40 pa s 40-vatnim. Najcenejši model se od projev loči tudi po zmogljivosti procesorja. Medtem ko imata mate 40 pro in pro+ novi procesor kirin 9000, ima mate 40 nekoliko slabšega kirin 9000e. Kako se razlika pozna v praksi, bo treba počakati na preizkuse, imajo pa naprave seveda tudi podporo 5G. Verjetno glavno odstopanje pa najdemo na področju kamer.

Snemanje s prednjo in hrbtno kamero hkrati

Mate 40 premore glavno širokokotno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP), ultraširokokotno s 16 MP in teleobjektiv z 8 MP. Precej bolj razkošna sta proja. Mate 40 pro poleg glavne širokokotne kamere s 50 MP premore še ultraširokokotno z 20 MP, periskopski teleobjektiv z 12 MP in tipalo globine TOF. Pro+ medtem ohrani glavno kamero, ultraširokokotno kamero in tipalo TOF z mate 40 proja, a zamenja teleobjektiv (ki sicer ohrani ločljivost 12 MP) ter doda dodaten periskopski teleobjektiv z 8 MP in možnostjo 10-kratne optične približave. Tudi tu bo kakovost mogoče oceniti šele po testu.

Zanimive so Huaweijeve obljube, da jim je uspelo odpraviti ukrivljanje robov na ultraširokokotnih fotografijah, kot tudi napovedi možnost snemanja videov s prednjo in zadnjo kamero hkrati. Če ste to morda iskali. Prednje kamere so pri vseh napravah iste in imajo ločljivost 13 MP, so se pa pri mate 40 pro in pro+ žal odločili dodati še tipalo TOF na prednjo stran ter tako povečali luknjo za kamero. Ta je pri mate 40 pro in pro+ velika za dve, na vseh treh napravah pa skrita v zgornjem levem kotu zaslona.

S tehničnega vidika je Huawei v zadnjih letih vselej izdelal izredno dobre mobilnike, glavna težava pa ostaja odrezanost od Googlovih storitev in še nekaterih drugih ameriških ponudnikov, na katere smo se v zadnjem desetletju močno navezali. Založenost Huaweijeve spletne trgovine z aplikacijami appgallery zato ostaja ključni dejavnik. Še posebno pri teh cenah.