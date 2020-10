Srbskemu zvezdniku youtuba lamborghini polili s solzivcem

Težavam za srbskega zvezdnika youtuba Bogdana Ilića, bolj znanega kot Baka Prase, ni konca. Potem ko so ga ovadili zaradi domnevnega nadlegovanja mladoletnice in po obtožbah, da poseduje kokain, za katerega je Ilić trdil, da je bil zgolj riž, so se zdaj neznanci spravili na njegov avto. Ilić je namreč na svojem instagramu objavil posnetke, kako so njegov lamborghini neznanci polili s tekočino, za katero je Ilić sprva sumil, da je sok. Ko je avto odpeljal na pranje, pa so avtopralnico nenadoma zapustili vsi zaposleni, saj se je izkazalo, da je bila tekočina solzivec, ki se je ob pranju razpršil po prostoru in začel dušiti zaposlene.