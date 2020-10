Jelena Veljača morda v tretji zakon

Hrvaška estradnica Jelena Veljača, številnim najbolj poznana po svoji vlogi v telenoveli Ljubezen v zaledju, sicer pa tudi scenaristka in kolumnistka, je poleti gostovala v podcastu Vita Turšića, nekdanjega svetovalca hrvaških predsednikov Iva Josipovića in Kolinde Grabar - Kitarović. Čeprav se je intervju začel s slabo šalo na račun njenega priimka, pa hrvaški mediji poročajo, da se je po srečanju med voditeljem in igralko spletla romanca. Da gre za resno zvezo, je v nedavnem intervjuju potrdila tudi igralka, ki pravi, da bi bilo morda nekoliko bizarno, da bi se še tretjič poročila, saj ne živi v telenoveli, a da v ljubezni nikoli ne veš.