Sharon Stone opravila z zmenki

Ameriška igralka Sharon Stone je v oddaji Drew Barrymore povedala, da je pri svojih 62 letih obupala nad zmenki. Igralka, ki je najbolj znana po prizoru iz filma Prvinski nagon iz leta 1992, v katerem prekriža noge, medtem ko ne nosi spodnjega perila, je v oddaji povedala, da je bilo zmenkov dovolj. »Ljudje so neiskreni in nevredni mojega časa. Precej bolj uživam, ko sem sama, s svojimi otroki ali prijatelji,« je dejala igralka. »Zdi se mi, da ne potrebujem še enega otroka v svojem življenju, ne želim si nobene neiskrenosti, pretvarjanja in igranja igric.« Dodala je, da sicer ne ve, kako to povedati na politično korekten način, a da meni, da moški trenutno niso tam, kjer so ženske. »Moški, ki jih srečujem, preprosto nimajo enake čustvene zrelosti za odnose, kakršno imamo ženske, zaradi česar je izjemno težko začeti nov odnos.«