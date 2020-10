Nekaj predstavnikov protestniškega gibanja se je danes popoldan zbralo pred vladno stavbo na Gregorčičevi ulici, kjer so simbolno priklenili protestniško kolo in izobesili »odlok v imenu ljudstva«. V njem so med drugim zapisali, da se eksplicitno prepovedujejo vladna politična kadrovanja, napadi na medije, privatiziranje zdravja, razprodaja javnega premoženja in sprejemanje politično motiviranih zakonov, ki škodujejo ljudem in okolju.

Vladi poleg tega še očitajo, da je »s svojimi neprimernimi politikami ogrožala življenja", zaradi njene nesposobnosti pa je v Sloveniji razglašena epidemija, ustavljeno je javno življenje, zdravstveni sistem se sesuva. Menijo, da je za to kriva »politika strahovlade Janeza Janše«, ne pa prebivalstvo in protestniki.

Kot je danes izpostavil eden od protestnikov Jaša Jenull, v 26. tednih petkovih protestov ni bilo nikakršnega dokaza ne s strani vlade ne Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da bi se okužbe širile na protestih. Vendar vladi ne bodo dali priložnosti, da iz protestnikov dela dežurne krivce za svoje napake, zato danes zvečer kolesarjenja protestnikov ne bo.

Bodo pa upor nadaljevali. »Krepimo lokalno mrežo, izvajamo gverilske akcije, oblikujemo zavezništvo civilne družbe, povezujemo se s strokovnjaki, znanstveniki, akademiki, ponovno bomo protestirali tudi od doma in z balkonov ter vseskozi in vedno delovali za krepitev demokratičnih vrednot,« so napovedali. Ko bodo ocenili, da je to v najboljšem interesu vseh prebivalcev, pa se bodo tudi ponovno podali na ulice.

Vnaprej so se distancirali od potencialnih ostalih protestov, predvsem od provokatorjev, ki bi s svojim delovanjem poskušali metati negativno luč na petkove kolesarske protestnike.

Skupinico protestnikov je pred stavbo pričakalo večje število policistov, ki so jih po končanem dogodku popisali, in dva zdravstvena inšpektorja. Iz Protestniškega gibanja so sporočili, da niso kršili nobenega odloka, pri akciji je sodelovalo pet oseb. »S tem vlada ponovno dokazuje, da jo bolj zanima napadanje kolesarjev kot reševanje epidemiološke situacije,« so zapisali.

Protestna akcija se je danes zgodila tudi pred ministrstvom za kulturo, v kateri je aktiv delavk in delavcev v kulturi ponovno izrazil nestrinjanje z aktualno kulturno politiko. Kot so sporočili po akciji, zahtevajo odstop ministra Vaska Simonitija in so spisali tudi njegovo odstopno izjavo. Akcija je bila med drugim odziv na odločitev ministrstva, da se morajo zaradi obnove stavbe na Metelkovi 6 nevladne organizacije od tam izseliti do konca januarja.